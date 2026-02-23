Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 23.2.2026
 Meniny má Roman, Romana
 24hod.sk    Z domova

23. februára 2026

Zahraniční návštevníci vyhľadávali vlani najmä Bratislavu, ich počet prekonal aj rekordný rok 2019


Zahraniční návštevníci na Slovensku vyhľadávali v minulom roku najmä Bratislavu. Vyplýva to z aktuálnej správy bratislavskej organizácie cestovného ruchu



img_5089 676x451 23.2.2026 (SITA.sk) - Zahraniční návštevníci na Slovensku vyhľadávali v minulom roku najmä Bratislavu. Vyplýva to z aktuálnej správy bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB). Bratislava si medziročne prilepšila o 10 percent návštevníkov s prenocovaním, záujem rástol predovšetkým zo strany zahraničných turistov. Ich počet v treťom kvartáli prekonal aj rekordný rok 2019.

Úspešný rok pre Bratislavu


Dáta zverejnené Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) potvrdzujú, že takmer 40 percent zahraničných návštevníkov, ktorí v minulom roku navštívili Slovensko, prenocovali práve v Bratislave. „Pre Bratislavu bol vlaňajšok z pohľadu cestovného roku veľmi úspešný. Celkovo tu podľa dát ŠÚ SR prenocovalo za dvanásť mesiacov viac ako 1,3 milióna návštevníkov, z toho takmer 70 percent predstavovali zahraniční návštevníci, ktorých počet medziročne stúpol o viac ako 15 percent," uvádza BTB.

Pre Bratislavu sú kľúčoví predovšetkým zahraniční návštevníci, čomu prispôsobujeme aj naše aktivity. Propagujeme mesto na prioritných zahraničných trhoch, realizujeme cielené online kampane, spolupracujeme s leteckými dopravcami, médiami a partnermi v zahraničí a predstavujeme Bratislavu na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Na základe doterajšieho vývoja možno pre rok 2026 predpokladať ďalší výrazný rast počtu návštevníkov," dodala predsedníčka predstavenstva BTB Nina Erneker.

Bratislavu vlani nevyhľadávali len návštevníci z nových leteckých destinácií. Mimoriadny záujem prejavili aj turisti z miest, ktoré sa v TOP rebríčku návštevnosti s prenocovaním umiestňujú pravidelne. Hlavné mesto navštívilo v minulom roku o 14 percent Nemcov viac ako v roku 2019, Američanov pribudlo až 20 percent.

Najväčším prekvapením je nárast poľských návštevníkov, ktorých prenocovalo v Bratislave o 44 percent viac ako v spomínanom rekordnom roku," dopĺňa BTB s tým, že v TOP 5 sa umiestnili tradične Česi, Nemci, Poliaci, Rakúšania a Briti.

Nárast v ubytovacích štatistikách


Počet domácich návštevníkov, ktorí v Bratislave vlani prenocovali, bol takmer rovnaký ako v predchádzajúcom roku a predstavoval približne 30 percent počtu všetkých návštevníkov. „Bratislava je hlavné mesto, a teda je prirodzene sídlom mnohých spoločností. Aj tomu vďačíme za to, že mnoho Slovákov v Bratislave cez rok prenocuje,“ poznamenala Nina Erneker.

BTB v tomto roku predpokladá nárast v oficiálnych ubytovacích štatistikách. „Vyšší počet prenocovaní sa prirodzene odráža aj vo výbere dane za ubytovanie. Cestovný ruch tak nie je len ukazovateľom atraktivity Bratislavy, ale aj stabilným ekonomickým prínosom, ktorý podporuje jej ďalší rozvoj," konštatuje BTB.

Cestovný ruch je dynamický sektor, ktorý presahuje rámec samotných štatistických výkazov. Vďaka každodennému kontaktu s partnermi a medzinárodnými platformami vnímame vývoj prenocovaní v širšom kontexte, a preto predpokladáme, že časť reálneho objemu sa v oficiálnych dátach nemusí plne odraziť. Očakávame preto pripravovaný zákon Ministerstva cestovného ruchu SR, ktorý by mal prispieť k presnejšiemu zachytávaniu dát. Pozitívny efekt pocítia najmä samosprávy prostredníctvom vyššieho výberu dane z ubytovania,“ uzatvára Nina Erneker.


Zdroj: SITA.sk - Zahraniční návštevníci vyhľadávali vlani najmä Bratislavu, ich počet prekonal aj rekordný rok 2019 © SITA Všetky práva vyhradené.

