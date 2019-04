Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Zahraničný obchod SR bol vo februári opäť v znamení novej automobilky. Uviedol to v komentári k zahraničnoobchodnej bilancii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.spresnil.Už menej ako prebytok zahraničného obchodu vo februári podľa Koršňáka potešil obrat v zahraničnom obchode. V porovnaní s januárom sa po zohľadnení sezónnych vplyvov znížil tak objem vývozov (o 2,3 %), ako aj dovozov (o 0,9 %). Dynamika medziročného rastu sa tak spomalila z 13,3 % na 7,9 % na strane vývozov a z 8,7 % na 7 % na strane dovozov.poznamenal.Silný domáci dopyt, najmä v dôsledku vyšších priemyselných dodávok do postupne nabiehajúcej výroby v novom závode Jaguar Land-Rover, by mal podľa Koršňáka ešte aj v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch dovozy. Tie by už podobne ako v prvých dvoch mesiacoch roka mali byť viac ako plne kompenzované aj prvými vývozmi nových áut z novej automobilky. Efekt nových vývozov by pritom počas roka mal začať čoraz výraznejšie prevažovať efekt vyšších priemyselných dodávok zo zahraničia a prebytky zahraničného obchodu by sa tak mali ďalej rozširovať.dodal Koršňák.doplnili analytici menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS).Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe informoval o tom, že vo februári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,717 miliardy eur pri medziročnom raste o 7,9 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 7 % na 6,433 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 283,6 milióna eur, teda bolo o 69,5 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.