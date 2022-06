Zajatí Briti sa postavili pred proruský súd, hrozí im 20 rokov väzenia

Dvom Britom zajatým ruskými silami počas bojov na Ukrajine hrozí 20 rokov väzenia. Uvádza sa to vo videu, zverejnenom v stredu ruskými štátnymi médiami, píše tlačová agentúra DPA.





Aidena Aslina (28) a Shauna Pinnera (48) zadržali v apríli, keď bojovali na ukrajinskej strane proti ruským inváznym silám. Údajne sa postavili pred súd v separatistickej, proruskej Doneckej ľudovej republike (DĽR).Obaja Briti sa údajne priznali k "výcviku, aby mohli podnikať teroristické činy".V zázname, zdieľanom ruskou štátnou tlačovou agentúrou RIA Novosti v stredu na sociálnych sieťach, počuť tlmočníka, ako sa Aslina pýta, či sa "priznáva" k trestnému činu. Brit na to odpovedal: "Áno."Toto obvinenie sa trestá 15 až 20 rokmi väzenia, uviedla RIA Novosti.Pinner takisto čelí dlhému odňatiu slobody a dokonca trestu smrti, pretože sa údajne priznal k "uchváteniu moci silou".Video zachytávalo oboch Britov v priestore pre väzňov na najvyššom súde samozvanej DĽR a tiež tretieho muža, údajne marockého občana Saadúna Brahíma.Tieto správy prišli niekoľko hodín po tom, čo bývalý britský konzervatívny minister a zákonodarca Robert Jenrick vyhlásil, že Aslina by mali vrátiť domov pri najbližšej príležitosti, možno prostredníctvom výmeny vojnových zajatcov.Zákonodarca zároveň odsúdil "falošné, zinscenované obvinenia" proti obom Britom a obvinil Rusko z "úplne odporného porušenia medzinárodného práva".Jenrick povedal pre britskú rozhlasovú stanicu BBC Radio 4: "(Aslin) Je to britský občan, ale má aj ukrajinské občianstvo, je ženatý s Ukrajinkou, ešte pred ilegálnou inváziou (Vladimira) Putina sa bežným spôsobom pridal k ukrajinským ozbrojeným silám a slúžil v nich. Ruské sily ho zajali a v súlade s medzinárodným právom a Ženevským dohovorom by mal byť správne zadržiavaný a pri najbližšej príležitosti vrátený Ukrajine, možno cez výmenu zajatcov."A pokračoval: "Namiesto toho Putinov režim ho spolu s ďalším britským občanom Shaunom Pinnerom postavil pred súd pre vymyslené obvinenia bez akýchkoľvek dôkazov."