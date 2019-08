Zajtra štartuje festival Lodenica

Foto: Lodenica Foto: Lodenica

LODENICA 29. – 31.8. 2019

ŠTVRTOK 29.8. 2019

TE Band

Pacipacifik

BPT Zlín

Spirituál Kvintet

Wabi Daněk Memory



PIATOK 30.8. 2019

Bijouterier

Banjo Band Ivana Mládka

Kamelot

Věra Martinová

Pavel Žalman Lohonka

Fleret

Gladiator

Čechomor

Arzén



SOBOTA 31.8. 2019

Buttons

Edo Klena a Klenoty

Romanika

Bukasový masív

Jan Vančura a Plavci

František Nedvěd a Tie Break

T-Rex

Allan Mikušek

Slniečko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 28. augusta (OTS) - Fanúšikovia country, rockovej či folkovej piesne pozor! Už zajtra sa začína festival Lodenica, ktorý potrvá do 31. augusta. Na 21. ročníku festivalu sa v Autocampingu Lodenica v Piešťanoch na troch pódiach predstaví rocková legenda T – Rex, Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek, Bukasový masív a mnohé ďalšie. Areál sa otvára v stredu 28.8.2019 o 12:00 hodine!A je to tu! Už zajtra štartuje obľúbený festival Lodenica! Program na hlavnom pódiu sa vo štvrtok začína o 18:00. Počas troch dní ponúkne program na troch pódiách. Okrem hlavnej Lodenica scény pripravili organizátori Lodenička scénu a Komornú scénu! Areál Autocampingu Lodenica sa otvára v stredu 28.8.2019 o 12:00 hodine. Recepcia bude fungovať nonstop až do nedele 12:00.“ vysvetľuje za organizátora akcieKyvadlová doprava pre návštevníkov festivalu bude premávať od štvrtka 15:00 až do nedele 12:00.,“ dodávaZahraničným headlinerom je anglická rocková skupina T – Rex, ktorá zahrá najznámejšie hity „Hot Love“, „Get It On“, „Telegram Sam“ a „Metal Guru“. Fanúšikovia sa môžu tešiť na skupiny Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek, Bukasový masív a mnohé ďalšie. Nenechajte si ujsť 21. ročník festivalu Lodenica v termíne 29.8. až 31.8. 2019. Krásny areál autocampingu ponúka skvelé možnosti relaxu, stanovania aj kúpania.Vstupenky sú k dispozícii tu Cena vstupenky je 20 eur na jeden deň, permanentka stojí 30 eur. K dispozícii je aj VIP vstupenka za 70 eur. ZŤP-s platia 15 eur a vstupenky je možné zakúpiť len na mieste festivalu po predložení príslušného preukazu, vstupenka je platná na celé trvanie festivalu. Sprievod si hradí plnú sumu. Deti do 10 rokov majú vstup zdarma, ale musia predložiť príslušný preukaz, napríklad kartičku poistenca a musia byť v sprievode dospelej osoby. Organizátor upozorňuje na zákazy v Autocampingu Lodenica, zákaz psov a akýchkoľvek iných zvierat a to najmä pre ich dobro. Zakázané sú dáždniky, sklo, plechovky, nožíky a grily. V celom areáli platí zákaz zakladania ohňa.