Zakalenie vody v Bernolákove a okolí nepredstavovalo zdravotné riziko

Bratislava 13. augusta (TASR) - Problém so zakalením pitnej vody v časti mesta Senec a obciach Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Veľký Biel nepredstavoval pre ľudí zdravotné riziko. Potvrdila to laboratórna analýza vody, ktorú vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.povedala pre TASR hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová.RÚVZ Bratislava realizoval pre zakalenie pitnej vody v dotknutých obciach Bratislavského kraja monitoring kvality pitnej vody. Aj výsledky úradom vykonaných mimoriadnych odberov zo 6. a 9. augusta v Bernolákove boli vyhovujúce. Výsledky podľa Nosálovej preukázali súlad sledovaných ukazovateľov mikrobiologického i fyzikálno-chemického vyšetrenia s požiadavkami vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody.spresnila hovorkyňa RÚVZ Bratislava.Na konci júla a začiatkom augusta došlo v niektorých častiach mesta Senec a obciach Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Veľký Biel k neočakávanému zakaleniu pitnej vody v potrubí. Niektorí obyvatelia prostredníctvom sociálnej siete vyjadrovali obavy, či je takáto voda vhodná na pitie.Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) informovala, že v 30. júla realizovala manipuláciu na verejnom vodovode, z ktorého sú pripojené uvedené obce.spresnila hovorkyňa BVS Alexandra Maszayová. Počas uzatvárania potrubia DN500 však došlo k poruche a podľa vodárni k nepredvídateľnému hydraulickému spätnému rázu, ktorý zapríčinil zmenu ustáleného prúdenia vody.vysvetlila Maszayová, ako došlo k problému so zakalením vody.BVS ubezpečovala ľudí, že zakalenie vody nie je zdraviu škodlivé a že realizovala preplachy vodovodnej siete s cieľom eliminácie zákalu. Vodárne verejnosť vyzvali, že ak by problémy s dodávkou pitnej vody pretrvávali, nech kontaktujú poruchový dispečing BVS na čísle 0800 121 333.