Trump zvažuje vymenovanie S. Bieguna za nového veľvyslanca v Rusku

Stephen Biegun, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje vymenovanie Stephena Bieguna za nového veľvyslanca Spojených štátov v Rusku. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou. Tento diplomat stojí na čele úsilia Washingtonu o obnovenie pozastavených rozhovorov so Severnou Kóreou o denuklearizácii.Súčasný americký ambasádor v Moskve, Jon Huntsman, v októbri odstúpi po dvoch rokoch strávených na tomto poste; špekuluje sa, že hodlá kandidovať za guvernéra štátu Utah. V úrade je od roku 2017.Ak by sa Biegun, súčasný mimoriadny predstaviteľ Spojených štátov pre Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), dostal do Moskvy, vytvorilo by to značnú trhlinu v snahách Washingtonu o obnovenie dialógu s Pchjongjangom. Ich cieľom je presvedčiť tamojšie vedenie, aby sa krajina vzdala svojich jadrových zbraní, čo je zároveň prioritou Trumpovej zahraničnej politiky.Biegun viedol vyjednávania medzi USA a KĽDR na pracovnej úrovni pred neúspešným druhým summitom Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una vo februári vo vietnamskom Hanoji. Obaja lídri sa opäť stretli koncom júna a súhlasili s obnovením rozhovorov na pracovnej úrovni, avšak dosiaľ k tomu nedošlo.Biegun (56) je špecialistom na Rusko a predtým desaťročia pôsobil ako kongresový zamestnanec, ako aj poradca bývalého prezidenta Spojených štátov Georgea W. Busha pre zahraničnú politiku. Vyštudoval politickú vedu a ruštinu na Michiganskej univerzite. V rokoch 1992 - 1994 viedol Medzinárodný republikánsky inštitút v Moskve a bol členom Americko-ruskej nadácie pre ekonomický rozvoj a právny poriadok.