Zákaz nočného vychádzania v Holandsku je nezákonný, vláda musela svoje rozhodnutie obhajovať pred súdom

Hrozí tretia vlna pandémie

Vláda využila zrýchlený proces

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Holandská vláda v piatok pred súdom obhajovala rozhodnutie o zákaze nočného vychádzania. To minulý týždeň súd zrušil ako nezákonné.Dolná komora parlamentu medzitým vo štvrtok schválila narýchlo pripravený vládny návrh zákona o predĺžení zákazu. Legislatívu podporila presvedčivá väčšina zákonodarcov vrátane viacerých opozičných strán. Senát o návrhu hlasuje v piatok.Právny zástupca vlády pred súdom v Haagu citoval stanoviská vedcov. Tí podľa neho varujú pred rizikom tretej vlny pandémie poháňanej infekčnejšou mutáciou vírusu pôvodne lokalizovanou vo Veľkej Británii. „Za týchto okolností bola vláda presvedčená, že musí prijať mimoriadne opatrenia v podobe zákazu vychádzania,“ uviedol Reimer Veldhuis.Pandémia si doteraz v Holandsku vyžiadala viac ako 15-tisíc potvrdených obetí. Sedemdňový kĺzavý priemer denných nových prípadov v Holandsku za posledné dva týždne klesol z 22,98 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov na súčasných 21,39.Okresný súd v Haagu minulý týždeň konštatoval, že zákaz vychádzania od deviatej večer do 4:30 ráno je „ďalekosiahle porušenie práva na slobodu pohybu a súkromia“ a tiež nepriamo obmedzuje práva na slobodu zhromažďovania a demonštrácie. Podľa súdu vláda nebola oprávnená použiť núdzové právomoci na zavedenie tohto opatrenia a vyzval ju, aby ho zrušila.Zákaz vychádzania vláda zaviedla v januári a minulý týždeň ho predĺžila do marca. Použila pritom zákon, ktorý jej umožňuje obísť zvyčajný legislatívny proces pri mimoriadnych situáciách. Podľa súdu však zavedenie zákazu vychádzania nevyžaduje využitie zrýchleného procesu. Vláda sa proti rozhodnutiu okamžite odvolala.Zákaz vychádzania na začiatku vyvolal niekoľkodňové protesty po celej krajine. Väčšina obyvateľov ho však dodržiava.