Zákaz ochutených e-cigariet: Náplasť na komplexný problém, alebo zásah do podnikania?

12.6.2025 (SITA.sk) - Nejde len o otázku verejného zdravia, ale o zásadný zásah do podnikateľského prostredia, právnu predvídateľnosť a ústavné práva. V nasledujúcich bodoch rozoberáme, prečo je tento návrh z pohľadu legislatívneho procesu, ústavného rámca aj ekonomických dôsledkov problematický.Ústava SR garantuje každému právo podnikať (čl. 35 ods. 1). Zákaz celej kategórie legálnych výrobkov – v tomto prípade ochutených e-cigariet – predstavuje zásah, ktorý musí byť podľa judikatúry Ústavného súdu SR:Ak štát súčasne zavádza nový daňový režim (účinný od 1. 2. 2025), ktorý motivoval podnikateľov investovať do technológie, skladových zásob či registračných procesov, a následne takto definovaný trh de facto zruší, ide oKomisia na posudzovanie vybraných vplyvov (Komisia RIA) vydala k návrhu. Poukázala najmä na:RIA zároveň pripomína, že v čase prípravy daňovej novely MZ SR neuplatnilo žiadne pripomienky, čím dochádza k porušeniu zásady legislatívnej predvídateľnosti.Samotné MZ SR predpokladá, že až, čo bude mať negatívny vplyv na výber DPH, spotrebnej dane (SD) aj dane z príjmov právnických osôb (DPPO).Podľa RIA Komisie môže výpadok na daniach– pri nulovej substitúcii spotreby. Tieto čísla– ide len o predpoklady, bez jasného zdrojovania.Zároveň argumentácia, že spotrebitelia prejdú na zahrievaný tabak, je problematická – z pohľadu MF SR ide oDeklarovaným cieľom zákazu je zníženie užívania u mladistvých. Avšak predaj e-cigariet je už dnes. RIA oprávnene namieta, že štát by mal najprv, nie pristupovať k zákazu pre celú dospelú populáciu.Opodstatnené by bolo zvažovať menej invazívne alternatívy – ako napríklad:MZ SR tvrdí, že návrh zákona– teda nadmernú transpozíciu práva EÚ. V skutočnosti však zákaz príchutí ako "vanilka" alebo "ovocie", ktorá sa zameriava len na klasické cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie. Takéto zákazy sú v členských krajinách EÚa mali by byť dôkladne odôvodnené.Boj za verejné zdravie je oprávnený cieľ. No musí sa viesť v právnom a ekonomickom rámci, ktorý rešpektuje základné práva, podnikateľské prostredie a princípy proporcionality.Zákaz ochutených e-cigariet –– môže spôsobiťAk má legislatíva fungovať, musí byť opretá o. Nie o domnienky, populizmus a unáhlené hypotézy. V opačnom prípade sa???? Stanovisko Komisie RIA č. 055_2/2025 je verejne dostupné prostredníctvom portálu Slov-lex.sk v rámci pripomienkového konania k návrhu zákona Ministerstva zdravotníctva SR.Informačný servis