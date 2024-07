Zákazníci COOP Jednoty opäť vybrali zaujímavé projekty lokálnych komunít

Víťazné projekty vo všetkých regiónoch

Rozvoj tradícií, detské či workoutové ihriská, oázy pokoja

Už ôsmy rok podporujeme regióny

Víťazné projekty Programu podpory lokálnych komunít 2024







COOP Jednota

Obec/mesto realizácie

Názov víťazného projektu





COOP Jednota Brezno

Čierny Balog

Modernizácia športového areálu pri ZŠ Jánošovka





COOP Jednota Čadca

Svrčinovec

Detské ihrisko v obci





COOP Jednota Dunajská Streda

Čiližská Radvaň

Výmena lavičiek v areáli ZŠ Móra Kóczána s VJM Čil. Ravaň





COOP Jednota Galanta

Šoporňa

Revitalizácia námestia pri potravinách COOP Jednota





COOP Jednota Humenné

Koškovce

Detské ihrisko pre najmenších





COOP Jednota Komárno

Zlatná na Ostrove

Jazierko pre hendikepované zvieratá





COOP Jednota Krupina

Považská Bystrica

Oáza pokoja





COOP Jednota Levice

Kozárovce

Poď cvičiť - workoutové ihrisko





COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Bobrovec

Rekonštrukcia obecného chodníka





COOP Jednota Martin

Turany

Revitalizácia miesta na separovaný odpad





COOP Jednota Michalovce

Senné

Revitalizácia okolia Domu smútku v Sennom





COOP Jednota Námestovo

Zákamenné

Relaxačná zóna pri športovom areáli školy





COOP Jednota Nitra

Zbehy

Tradície Slovenska - hrnčiarstvo





COOP Jednota Nové Zámky

Palárikovo

Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská





COOP Jednota Poprad

Lendak

Sadíme stromy a osadzujeme lavičky pre cintorín na Úbočí





COOP Jednota Prešov

Prešov

Oáza bezpečia a šantenia pre Haburkáčikov





COOP Jednota Prievidza

Lehota pod Vtáčnikom

Pikniková zóna v obci Lehota pod Vtáčnikom





COOP Jednota Revúca

Revúcka Lehota

Vonkajšie športové fitness ihrisko





COOP Jednota Senica

Myjava

Detské ihrisko COOP-ka





COOP Jednota Topoľčany

Topoľčany

Vybudovanie oddychovej zóny na Puškinovej ulici





COOP Jednota Trenčín (CJ Žilina)

Horná Súča

Rozlúčme sa s blízkymi dôstojne





COOP Jednota Trnava

Hrnčiarovce nad Parnou

Detské ihrisko pri futbalovom ihrisku





COOP Jednota Trstená

Čimhová

Ihrisko pre hasičský šport





COOP Jednota Vranov nad Topľou

Trstené pri Hornáde

Hravo-zdravo!





COOP Jednota Žarnovica

Lovčica – Trubín

Aktívny pohyb nielen pre školákov





COOP Jednota Žilina

Stráňavy

Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská







18.7.2024 (SITA.sk) -Nadačný Program podpory lokálnych komunít je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie kvality života v regióne. Do 8. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít bolo v priebehu dvoch mesiacov prihlásených až 1 500 projektov. Aj tento rok prišlo množstvo originálnych projektov z rôznych regiónov Slovenska. Regionálne spotrebné družstvá z nich vybrali 26 slovenských obcí a miest, v ktorých mohli zákazníci systému COOP Jednota v záverečnom hlasovaní podporiť jeden z troch nominovaných projektov. Každý víťazný projekt, ktorý počas hlasovania dostal od miestnych občanov najvyšší počet hlasov, získava od Nadácie COOP Jednota grant do výšky 6 tisíc eur.Do Programu podpory lokálnych komunít sú každoročne zapojené všetky regionálne spotrebné družstvá. O víťazoch rozhodujú zákazníci priamo v sieti vybraných predajní COOP Jednota. Aj tento rok mohli svojim hlasovaním podporiť mnohé inšpiratívne a užitočné projekty. "Teší nás záujem zákazníkov a ich aktívny prístup k hlasovaniu. 78 projektov, ktoré postúpili do hlasovania, získalo od zákazníkov spolu takmer 263 000 hlasov. Zoznam víťazných projektov svedčí o tom, že pohyb, aktívny život a športovanie je prirodzenou súčasťou slovenských regiónov. Zákazníci svojim hlasovaním podporili aj aj oddychové zóny či miesta, kde sa môžu stretnúť a stráviť príjemné chvíle. Záujem o lokálne projekty pretrváva a my veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme byť súčasťou miestneho života a jeho zveľaďovania," uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.To všetko a mnohé ďalšie oblasti finančne podporí Nadácia COOP Jednota cez Program podpory lokálnych komunít. V aktuálnom ročníku o grant požiadali obce, základné školy, mestské alebo obecné kultúrne strediská, športové kluby, materské školy i občianske združenia. Na základe hlasovania verejnosti napr. v obci Bobrovec bude v obci realizovaná rekonštrukca obecného chodníka. Z výmeny lavičiek v areáli základnej školy sa budú tešiť deti ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Ravaň. Nadácia podporí tiež modernizáciu športového areálu pri ZŠ Jánošovka v Čiernom Balogu, nové detské ihrisko pribudne v obci Svrčinovec a z nového detského ihriska pre najmenších sa budú tešiť v obci Koškovce. V Palárikove a v Stráňavách vystavajú nové vonkajšie športové a detské ihriská. Na Myjave bude systém COOP Jednota reprezentovať detské ihrisko s príznačným názvom - Detské ihrisko COOP-ka. Dôležitosť pohybu a športu v živote detí, mládeže i dospelých je zrejmá z množstva víťazných projektov, ktoré sú zamerané práve na aktívne trávenie času na ihriskách a športoviskách. Vonkajšie športové fitness ihrisko pribudne v Revúckej Lehote, v Čimhovej si prídu na svoje hasiči i nádejní hasiči, ktorí budú môcť využívať na tréning ihrisko pre hasičský šport. Špeciálne workoutové ihrisko bude vybudované v Kozárovciach. Typickú slovenskú tradíciu hrnčiarstvo môžu vďaka Nadácie COOP Jednota rozvíjať v Zbehoch. Oáza pokoja zvíťazila v Považskej Bystrici. Relaxovať budú aj v Zákamennom, v relaxačnej zóne pri športovom areáli školy a v Topoľčanoch v oddychovej zóne na Puškinovej ulici. Príjemné piknikovanie si budú môcť užit v Lehote pod Vtáčnikom, kde obyvateľom obce sprístupnia piknikovú zónu. Oáza bezpečia a šantenia pre Haburkáčikov bude tešiť všetky deti v Prešove. Nadácia COOP Jednota prispeje v tomto ročníku pojektu na mnohé ďalšie ušľachtilé a prospešné projekty, ktoré zveľadia okolie, prostredie pre komunitný život, stretávanie a spoločné chvíle. Víťazi sú známi, tohtoročný program na získanie grantu Nadácie COOP Jednota je ukončený.Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota spoločne so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Za sedem rokov podporil Program finančným grantom 180 projektov, čím na rozvoj lokálnych komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel celkovou sumou viac ako 1 mil. eur.V tomto ročníku pribudne 26 nových projektov, z ktorých každý môže čerpať sumu do výšky 6 tisíc eur. Vďaka verejnoprospešným aktivitám tradičnej slovenskej maloobchodnej siete mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské i dopravné ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky. V roku 2021 oslávila Nadácia COOP Jednota 20. výročie svojho vzniku. Okrem rozvoja lokálnych komunít podporuje nadácia slovenské zdravotníctvo nákupom dôležitých prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení a poskytuje tiež sociálnu pomoc jednotlivcom, najmä deťom s ťažkým zdravotným postihnutím.Viac informácií nájdete na webstránke nadačného programu www.lokalnekomunity.sk Informačný servis