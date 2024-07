UNIQA je prvá zamestnávateľka s certifikátom Prvá pomoc pre duševné zdravie – jej zamestnanci sú vyškolení pomáhať ľuďom v duševnej nepohode

Psychické ochorenia kryje životné poistenie v rámci rizika invalidity

18.7.2024 (SITA.sk) -Do kurzu sa z UNIQA CZ a SK zapojilo takmer 90 jej zamestnancov a zamestnankýň, ktorých vyškolili odborníci z Ligy za duševné zdravie. Naučili sa poskytovať pomoc a podporu svojim kolegom, kolegyniam a blízkym v oblasti duševného zdravia podobne, ako sa poskytuje prvá pomoc pri fyzickom úraze alebo v ohrození života. Aj vďaka tomu, že v práci trávi ekonomicky aktívny človek niekedy až 70 percent dňa, často si práve jeho kolegovia a kolegyne môžu všimnúť, že potrebuje pomoc.UNIQA si zaslúži byť prvým zamestnávateľom, ktorý získal certifikát. Okrem toho, že sme od nej získali finančnú podporu na nákup licencií a spustenie licencovaného produktu PPDZ na Slovensku, UNIQA naozaj vnútorne pracuje na duševnom zdraví ako téme. Počty ľudí, ktorí absolvovali tréningy sú mimoriadne vysoké a dokladujú vnútorné nastavenie firmy v prospech takých riešení v starostlivosti o duševné zdravie, ktoré nie sú len "naoko", ale zabezpečujú skutočnú podporu pre ľudí, ktorí ju potrebujú. Certifikát teda odovzdávam s čistým svedomím, že jeho prvá držiteľka – UNIQA – je skutočne inšpiráciou aj pre ostatných zamestnávateľov," povedal pri odovzdávaní certifikátuKurz absolvovala aj členka Predstavenstva UNIQA pre ľudské zdroje, značku a udržateľnosť"Pre nás v UNIQA sú radosť z práce a celková pohoda našich zamestnancov a zamestnankýň prvoradé. Všetky naše interné aktivity preto smerujeme k tomu, aby sa u nás ľudia cítili nielen pracovne motivovaní, ale aj ľudsky podporovaní, a aby vedeli dobre skĺbiť svoj pracovný a osobný život. Sama viem, že to nie je samozrejmosť, a že sú obdobia, kedy nemáme veci pod kontrolou tak, ako by sme chceli. Aj preto som osobne veľkou podporovateľkou starostlivosti o duševnú pohodu na pracovisku. Certifikát, ktorý dnes od Ligy za duševné zdravie za UNIQA preberám je dôkazom, že dlhodobá poctivá práca prináša výsledky. Medzinárodne uznávaný Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie, ktorý sme pomohli priniesť na Slovensko a do Českej republiky, je účinným nástrojom pomoci, pretože nás učí všímavosti voči ľuďom v našom okolí, ktorí sa vnútorne nemajú dobre. Som hrdá, že sa v UNIQA našlo množstvo kolegov a kolegýň, ktorí sa jeho absolvovaním stali "zlatými dušami" – praktickými sprievodcami a podporovateľmi na pracovisku, aby tu boli pre tých, ktorí ich pomoc a povzbudenie potrebujú,"Program prvej pomoci v oblasti duševného zdravia (MHFA) so sídlom v Austrálii vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Dnes je celosvetovo známy a používaný v takmer tridsiatich krajinách sveta. Jeho podporovateľmi sú napríklad bývalá prvá dáma USA Michelle Obama, Lady Gaga, ale napríklad aj dlhoroční podporovatelia témy duševného zdravia v Spojenom kráľovstve Princ a Princezná z Walesu.Ochorení duševného zdravia z roka na rok pribúda a postihujú najmä mladých ľudí. Celosvetovo má duševnú poruchu každý ôsmy človek. Na Slovensku sú duševné ochorenia dokonca druhou najčastejšou príčinou priznania invalidity. UNIQA aj preto na duševné choroby a poruchy správania myslí aj vo svojich produktoch. V rámci krytia invalidity poskytuje poistné plnenie pre desiatky takýchto diagnóz.Súčasťou životného poistenia je bezplatná pomoc a psychologické poradenstvo. V rámci služby Diagnose.me poskytuje UNIQA podporu aj v prípade stresu po prírodných katastrofách, keď ľudia stratia majetok alebo dokonca svojich blízkych.V rámci svojej podpory duševného zdravia sa UNIQA spojila s renomovanými profesionálnymi platformami: Na Slovensku spolupracuje s linkou pomoci Nezábudka a Ligou za duševné zdravie, v Českej republike s Linkou bezpečí pro děti a jejich rodiče a podporila aj mládežnícku iniciatívu Nepanikař. V Bratislave sa UNIQA finančne podieľala na spustení prvého detského psychiatrického stacionára na Slovensku a podporila aj vybudovanie jeho terapeutickej záhrady. Finančne podporuje aj vybudovanie detského psychiatrického stacionára v Martine. V Prahe UNIQA podporila detské psychiatrické oddelenie v nemocnice v Bohniciach. V rámci praktickej pomoci v tejto téme tiež ponúka bezplatný online kurz pre ľudí, ktorých blízki čelia problémom a výzvam v oblasti duševného zdravia ( https://kurzy.dusevnezdravie.sk/akosarozpravat ), ako aj jeho špeciálnu verziu určenú rodičom a učiteľom a je zameraná na duševnú nepohodu detí, ktorá bude sprístupnená čoskoro.Informačný servis