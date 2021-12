Zákazníci na prvom mieste

Starostlivosť o zamestnancov

Vážiť si existujúcich zákazníkov

Vypýtať si spätnú väzbu

Priznať si chybu

Noví zákazníci súčasťou rodinného kruhu

O Johnovi DeSimonovi

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Majitelia malých firiem majú neľahkú úlohu, keďže vo firme musia zastávať hneď viacero funkcií. Často majú na starosti vedenie firmy, jej financie a marketing, riadia produktový vývoj, inventarizáciu, ľudské zdroje, komunikáciu, vzťahy s klientmi a do toho všetkého musia riešiť aj právne záležitosti – niekedy aj všetko naraz v jeden deň."Pri toľkých úlohách a povinnostiach nie je až takým prekvapením, že mnohí podnikatelia stihnú venovať pozornosť len najurgentnejším úlohám daného dňa. Uprostred celého úsilia, ktoré vkladajú do úspechu svojej firmy, je ľahké stratiť zo zreteľa tú najdôležitejšiu časť ich práce, ktorou je zákazník. Úspešní podnikatelia vedia, že ak je zákazník v centre všetkého čo robia, zabezpečujú si tým spokojných spotrebiteľov, zvýšený počet odporúčaní a opakované obchodné príležitosti," hovorí, prezident spoločnosti Herbalife Nutrition.Keď vstúpite do obchodu, venuje sa vám niekto, alebo vás personál ignoruje? Keď máte otázky, máte ihneď po ruke niekoho, kto vám ich s radosťou zodpovie? Šťastní zamestnanci znamenajú spokojných zákazníkov. Ak máte nepresvedčivý alebo nespokojný personál, táto negatívna energia si dokáže nájsť cestu aj ku koncovým zákazníkom. Pokiaľ chcete mať šťastných zákazníkov, v prvom rade sa treba postarať o vašich zamestnancov. Ak nie sú spokojní so svojou prácou, bude náročné poskytovať zákaznícke služby na úrovni, ktorú vaši klienti očakávajú a ktorú si zaslúžia.Prirodzenou túžbou podnikateľov je zamerať sa na rozširovanie ich zákazníckej základne. Je logické veriť, že čím viac zákazníkov máte, tým väčšie sú vaše šance na úspech. Avšak najdôležitejším zákazníkom je ten, ktorého už máte. Existuje mnoho jednoduchých spôsobov, ako prejaviť svojim zákazníkom vďačnosť, podstatné je, aby bola úprimná a od srdca. Či už ide o osobné prianie k sviatku či pamätanie si ich individuálnych preferencií, nezabudnite svojim existujúcim zákazníkom venovať pozornosť, ktorú si zaslúžia.Z pohľadu človeka je prirodzené radšej sa nepýtať na spätnú väzbu kvôli obave z negatívnych reakcií. Úspešní podnikatelia sa však spätnej väzby neboja – práve naopak, vítajú ju. Majitelia firiem využívajú takto získané informácie na zlepšenie svojho podnikania a oslovenie tých zákazníkov, ktorých mohli sklamať, prípadne sa dozvedia dôležité informácie, ktoré im môžu pomôcť úspešne uzavrieť ďalšiu transakciu. V skutočnosti môže reakcia na spätnú väzbu zvýšiť lojalitu zákazníkov.Všetci robíme chyby. Keď sa pomýlime, musíme to aj napraviť. Mnohé chyby bývajú len drobnými omylmi vo vzťahu k zákazníkovi, napríklad neúplné alebo oneskorené vybavenie objednávky alebo nesprávne pochopenie požiadavky. Organizácia orientovaná na zákazníka si vie problém priznať a rýchlo ho napraviť. Čím rýchlejšie je problém odstránený, tým je pravdepodobnejšie, že si klienta udržíte a dokonca prehĺbite vzťah s ním.V prvom rade je nutné sa ospravedlniť – ak máte nespokojného zákazníka, vypočujte si jeho sťažnosť. O situácii nediskutujte, ale snažte sa ju napraviť. Vysvetlite zákazníkovi ďalší postup a asi v akom časovom rámci sa všetko uskutoční. Neskôr sa spojte so zákazníkom a uistite sa, že produkt, ktorý hľadal, dostal, a že objednávka bola vybavená k jeho spokojnosti.Ako sa správate k novým zákazníkom a ako zabezpečíte, aby nešlo len o jednorazový nákup a prišli aj nabudúce? Úspešní podnikatelia si nájdu čas na to, aby novému zákazníkovi poďakovali za jeho nákup, môžu mu tiež poskytnúť zľavový kupón na budúci nákup či odporúčania na ďalšie produkty, ktoré by sa mu mohli hodiť – všetko s cieľom, aby uspel."Podnikatelia sa denne zaoberajú mnohými požiadavkami, pričom každá si vyžaduje svoj čas. V dôsledku toho sa im môže stať, že budú skákať od jednej povinnosti k druhej. Hlavnou prioritou však musí byť zákazník, ktorý je na prvom mieste a tiež vytvorenie organizácie, ktorá vie, ako tento dôležitý vzťah budovať a posilňovať. Čím viac si malí podnikatelia dokážu vytvoriť prostredie, v ktorom je ich tím vážený a šťastný a vie, ako sa postarať o zákazníkov, tým väčší úspech ich firma dosiahne," dodávaJohn DeSimone ako prezident spoločnosti Herbalife Nutrition pokračuje v napĺňaní filozofie spoločnosti a plne podporuje jej unikátnu hodnotu pomáhať ľuďom žiť zdravým a aktívnym životným štýlom prostredníctvom personalizovanej výživy a obchodnej príležitosti.John DeSimone má na starosti riadenie regionálneho vedenia spoločnosti, ktoré je zodpovedné za rast biznisu v oblasti vysokokvalitnej výživy ako aj za zvyšovanie výkonnosti na 95 trhoch po celom svete. 