Zakážu predaj väčšiny ohňostrojov, chcú zmierniť zranenia i útoky na bezpečnostné zložky

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda v Holandsku plánuje zakázať predaj väčšiny druhov ohňostrojov, aby tak zmiernila počet zranení a útokov na bezpečnostné zložky počas novoročných osláv. V piatok to oznámil premiér Mark Rutte. Zákaz musí ešte schváliť parlament.Opatrenie by sa malo týkať petárd či rakiet, ktoré výtržníci hádzali na policajtov, záchranárov a hasičov zasahujúcich pri incidentoch na Silvestra. Holanďania si však naďalej budú môcť kupovať malú dekoratívnu pyrotechniku."Zákaz je potrebný, pretože nedávny koniec roka znova nebol dobrý. Úrazy a incidenty dosiahli neprijateľnú úroveň a počet násilných incidentov voči polícii nebol taký vysoký už päť rokov," odôvodnila rozhodnutie vláda.Holandskí zákazníci míňajú milióny eur na ohňostroje k príležitosti novoročných osláv, počas ktorých ich odpaľujú na uliciach. V posledných rokoch však narastá opozícia voči tejto tradícii a niektoré mestá už zaviedli na Silvestra zóny bez ohňostrojov. Niektorí Holanďania však už aj pred zákazom cestovali do ďalších krajín, kde kupovali a prevážali naspäť do Holandska silnejšie petardy, ako sa predávajú u nich doma.