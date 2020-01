Policajtov v piatok v Trnave zamestnávali stovky kotlebovcov aj ich odporcov, zatkli jednu osobu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Štátni aj mestskí policajti dohliadali v piatok na dodržiavanie verejného poriadku počas mítingu politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) na Námestí SNP v Trnave. Prišli aj stovky podporovateľov iniciatívy Trnava s fašistami nediskutuje vrátane Rómov. Policajti použili kovové zábrany a na zmiernenie nálad medzi stovkami prívržencov oboch táborov nasadili aj antikonfliktný tím. Zhromaždenie sa zaobišlo bez vážnejšieho problému, no po skončení zhromaždenia zadržali policajti jednu osobu.K priaznivcom strany ĽSNS sa prihovorili viacerí jej kandidáti na poslancov Marián Mišún, Milan Mazurek a tiež predseda strany Doma dobre Vladimír Chovan. Primátor Trnavy Peter Bročka prišiel aj s viacerými poslancami mestského zastupiteľstva na zhromaždenie s transparentom s nápisom Pokrok sa rodí z práce a vytrvalosti, nie z hnevu a nenávisti.„Stojíme symbolicky na mieste historickej Dolnej brány, ktorou sa dostávali ľudia do mesta. Ja chcem, aby sa všetci ľudia, ktorí sa tu dnes stretli, bez ohľadu na ich politické či iné presvedčenie mali možnosť zamyslieť nad tým, čo je tu napísané. Z toho si môže zobrať niečo do života každý jeden človek, ktorý je na tomto námestí,“ povedal Bročka. Na Námestí SNP bol aj trnavský župan Jozef Viskupič (OĽaNO) a predstavitelia niektorých politických strán.Policajti po skončení zhromaždenia zadržali jednu osobu a predviedli ju na policajné oddelenie. Išlo o muža, ktorý podľa dostupných informácií poškodil jeden z transparentov. Marián Mišún sa policajtom sťažoval, že niekto z davu hodil kameň smerom k predstaviteľom strany.