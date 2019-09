Zakladateľ koncernu Alibaba Jack Ma odchádza z jeho čela

Jack Ma, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 10. septembra (TASR) - Zakladateľ spoločnosti Alibaba Group Jack Ma odchádza z jej čela. Čínsky koncern sa počas 20 rokov svojej existencie zmenil z tradičného internetového obchodu na konglomerát, ktorý operuje v oblastiach od logistiky až po donášku jedla a cloud computing. Hodnota koncernu aktuálne predstavuje vyše 460 miliárd USD (416,67 miliardy eur).Ma, ktorý je jedným z najbohatších a najznámejších čínskych podnikateľov, odchádza z funkcie šéfa koncernu na svoje 55. narodeniny. Svoje rozhodnutie ohlásil už pred rokom. Ma však zostane členom 36-člennej skupiny Alibaba Partnership, ktorá má v kompetencii nominovať väčšinu do rady riaditeľov spoločnosti.Ma je bývalým učiteľom angličtiny a firmu Alibaba založil v roku 1999, aby prepojil čínskych exportérov a amerických malopredajcov. Spoločnosť postupne presunula centrum svojho záujmu na prudko rastúci čínsky trh a rozšírila svoje operácie do iných oblastí, ako je on-line bankovníctvo, zábava či cloud computing. Na domáci trh v uplynulom kvartáli skončenom sa v júni pripadalo 66 % z celkových tržieb vo výške 16,7 miliardy USD. Tržby koncernu za tri mesiace od apríla do júna medziročne vyskočili o 42 % a zisk o 145 %.Čínsky maloobchodný sektor aktuálne zápasí s problémami, ktoré spôsobila colná vojna medzi Pekingom a Washingtonom. Tá zvýšila ceny dovozu z USA. Tempo rastu on-line predaja sa v 1. polroku spomalilo na 17,8 %, keď za celý vlaňajšok dosiahlo 23,9 %.Maa vystrieda na čele koncernu výkonný riaditeľ Daniel Zhang, bývalý účtovník, ktorý pôsobí vo firme už 12 rokov.(1 EUR = 1,1040 USD)