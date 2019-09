Poľsko na európskom súde vyhralo nad Nemeckom v spore o plynovod

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 10. septembra (TASR) - Poľsko zvíťazilo nad Nemeckom v spore okolo dodávok ruského plynu na pôde Súdneho dvora Európskej únie (EÚ). Súd v utorok zrušil rozhodnutie Európskej komisie (EK) z roka 2016, ktoré umožnilo ruskému koncernu Gazprom využívať väčšiu časť kapacity plynovodu Opal vedúceho do Nemecka. Poľská vláda rozhodnutie súdu privítala.V podstate ide o konflikt o plynovod Nord Stream, keďže Opal je predĺžením tohto plynovodu, ktorý od roka 2011 prepravuje ruský plyn cez Baltské more do Európy. Opal vedie plyn cez Nemecko do Českej republiky. Gazprom mohol spočiatku využívať iba polovicu kapacity Opalu, EK mu však na podnet nemeckej Spolkovej agentúry pre rozvodné siete v roku 2016 umožnila zvýšenie kapacity.Poľsko rozhodnutie EK napadlo súdnou cestou s odôvodnením, že väčšie množstvo plynu prepraveného cez Nord Stream do strednej Európy môže obmedziť dodávky plynu cez dva konkurenčné plynovody vedúce cez východnú Európu. To podľa Varšavy ohrozuje zásobovanie Poľska a odporuje zásade solidarity v energetickom sektore.Sudcovia dali Poľsku v zásadných bodoch za pravdu. Podľa nich EK pri schválení rozhodnutia z roka 2016 nedostatočne preverila dôsledky zmien v prevádzkovaní Opalu na energetickú bezpečnosť Poľska. Aspektmi princípu solidarity v energetickom sektore sa súdny dvor nezaoberal." uviedol poľský minister energetiky Krzysztof Tchórzewski.Poľsko výrazne kritizovalo už výstavbu plynovodu Nord Stream a odmieta aj Nord Stream 2, ktorý vedie rovnobežne s prvým plynovodom cez Baltské more. Vláda argumentuje najmä tým, že EÚ sa sama robí ešte závislejšou od ruského plynu, keďže plynovody obchádzajú doterajšie prepravné trasy cez Ukrajinu a Poľsko. Nemecká vláda naproti tomu Nord Stream podporuje.