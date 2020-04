Základná časť profiligy sa možno nedohrá, komisár NHL Bettman to prvýkrát pripustil

Vedenie NHL sa pripravuje na rôzne alternatívy

Hráči chcú mať šancu bojovať

Súťaž sa možno odohrá na neutrálnej pôde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Komisár zámorskej hokejovej NHL Gary Bettman prvýkrát od prerušenia súťaže pripustil, že základnú časť profiligy nemusia dohrať. NHL prerušili už pred takmer mesiacom, vedenie súťaže však stále verí, že v ročníku 2019/2020 stihnú absolvovať aspoň vyraďovaciu časť a budú môcť odovzdať víťazovi Stanleyho pohár.Bettman tiež priznal, že vedenie NHL zvažuje možnosť absolvovať súťažné súboje na neutrálnej pôde. To v prípade, že nie všetky kluby budú mať možnosť hrať na vlastných štadiónoch. Aktuálne sa obavy týkajú najmä tímov z New Yorku či New Jersey. Mimo záujmu nie sú ani Colorado či Ottawa, ktorí evidujú hráčov pozitívnych na ochorenie COVID-19.Šéf NHL tiež informoval o tom, že profiliga stále monitoruje a vyhodnocuje situáciu a viac bude vedieť nie skôr ako o dva týždne. Všetok tento zmätok v organizácii zapríčinila pandémia koronavírusu, ktorá takmer dokonale paralyzovala svet športu nielen v zámorí, ale na celej planéte. Spojené štáty americké majú najviac pozitívnych testov na ochorenie, v USA sa koronavírus potvrdil už u 400-tisíc osôb.Vedenie NHL si uvedomuje, že nie všetky kluby majú počas pandémie rovnaké podmienky a platiť to bude aj po jej skončení. "Pripravujeme sa na rôzne možnosti. Nič nie je vylúčené," zdôraznil Bettman."Najoptimistickejší scenár je ten, že budeme môcť pokračovať v základnej časti a potom absolvujeme aj play-off. Chápeme, že niečo také asi nebude úplne reálne. Aj preto pripravujeme rôzne ďalšie alternatívy, aby sme sa rýchlo vedeli vyrovnať s meniacou sa situáciou," pokračoval.NHL prerušili 12. marca, do konca základnej časti zostávalo odohrať 189 duelov. V stredu 8. apríla sa mali začať súboje vyraďovacej časti a trvať mali možno až do polovice do júna. Teraz je zrejmé, že hrať sa nezačne skôr ako v júni a boje potrvajú do augusta prípadne septembra. Ak vôbec.Vedenie súťaže odporučilo hráčom dobrovoľnú domácu izoláciu zatiaľ do 15. apríla, no tento termín pravdepodobne posunie ako už dvakrát predtým. Viacerí hokejisti z Európy počas "koronapauzy" odcestovali domov, platí to aj o Slovákoch.Zatiaľ nie je známe, aký model vedenie súťaže zvolí v prípade skrátenia sezóny. Stále viac hráčov sa však ozýva, že ak sa bude pokračovať, šancu bojovať by mali mať všetci."Do konca základnej časti zostávalo dosť času a my sme mali šancu sa dostať do vyraďovacej časti. Odstrihnúť to len tak by nebolo správne," myslí si ruský brankár Sergej Bobrovskij z tímu Florida Panthers, ktorý aktuálne figuruje na nepostupovej priečke s minimálnou stratou na play-off.Ak by sa súťaž mala dohrávať na neutrálnej pôde, v hre je niekoľko možností. Hovorí sa o americkej Severnej Dakote, ktorá nie je husto osídlená a k dispozícii je patričná aréna a v tomto štáte nie sú až také striktné obmedzenia na pohyb osôb. Hovorí sa aj o Buffale, ktoré už nemá šancu na vyraďovaciu časť a okrem haly NHL ponúka aj priľahlé dve tréningové plochy a hotel priamo v komplexe arény.Podľa obrancu Bostonu Bruins Toreyho Kruga by NHL mala prijímať rozumné riešenie."Je jasné, že všetci by sme opäť radi hrali hokej. Ak dostaneme takú možnosť, musí to byť bezpečné. Nikto sa nechce dostať do situácie, kde bude veľa ľudí a bude opäť ohrozený," poznamenal spoluhráč Zdena Cháru.