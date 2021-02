Základné školy a škôlky otvorili už aj v Nemecku, mladším deťom učenie v kolektíve prospieva

Rozhodne epidemická situácia

Učiteľov by mali očkovať skôr

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - V pondelok sa znovu otvorili základné školy a škôlky vo viac ako polovici zo 16 nemeckých spolkových krajín. Stalo sa tak po dvoch mesiacoch ich zatvorenia pre pandémiu koronavírusu Úrady o tom rozhodli napriek rastúcim náznakom, že pokles počtu nových nakazených v Nemecku sa zastavuje a v niektorých oblastiach dokonca počty nových prípadov opätovne rastú.Ministerka školstva Anja Karliczek krok obhajuje s tým, že najmä mladším deťom prospieva učenie sa v skupinách. Ako povedala pre nemeckú agentúru dpa, školy by podľa nej mali využiť „všetky dostupné prostriedky, aby zabránili šíreniu vírusu".Zároveň vyjadrila presvedčenie, že krajinské školské úrady, ktoré sú v Nemecku zodpovedné za školstvo v jednotlivých spolkových krajinách, budú brať pri otváraní škôl do úvahy miestnu epidemickú situáciu.Nemecké úrady v pondelok potvrdili ďalších 4 369 nových prípadov nákazy a 62 úmrtí, čísla po nedeli však bývajú pravidelne nižšie.Školské odbory vyzvali, aby nemecké úrady preradili učiteľov a pracovníkov škôlok do skupiny s vyššou prioritou na očkovanie. Spolková vláda prisľúbila, že túto myšlienku zváži.