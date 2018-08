Základné školy v dunajskostredskom regióne privítajú vyše 250 prvákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Dunajská Streda 31. augusta (TASR) – Základné školy (ZŠ) v dunajskostredskom regióne privítajú 3. septembra prvákov na slávnostnom otvorení nového školského roka. ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede už nemôže prijať nových žiakov do prvého ročníka. Prvákov môžu stále prijať ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede, ZŠ Gabčíkovo a ZŠ Mateja Bela v Šamoríne.Ako pre TASR uviedol riaditeľ ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede Peter Gajdoš,dodal. V tomto roku majú zapísaných 77 prvákov a tento počet už nemôžu prevýšiť. Môžu ešte zapísať žiakov do ďalších ročníkov. Ostatné žiadosti ohľadom prvákov môžu posunúť ďalšej škole s vyučovacím jazykom slovenským – ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede.Zástupkyňa riaditeľky ZŠ Smetanov háj Monika Benkovská sa vyjadrila, že hoci bol oficiálny zápis v apríli, stále môžu prijať nových prvákov.Potvrdila, že majú 44 prvákov a majú voľné miesta.dodala Benkovská.Zástupkyňa riaditeľa ZŠ Gabčíkovo Daniela Vojtušová uviedla, že zapíšu každé dieťa, ktoré príde, nakoľko majú momentálne 22 detí do prvého ročníka.Na takýto počet však potrebujú výnimku.dodala. Do 15. septembra môžu stále prijať prvákov a stáva sa i to, že niektoré deti prídu už v prvom polroku, nakoľko sa do Šamorína sťahujú nové rodiny.potvrdila Vojtušová.Ako pre TASR uviedla riaditeľka ZŠ Mateja Bela v Šamoríne Magdaléna Vajasová, otvorili šesť tried a dokopy majú momentálne zapísaných 114 prvákov. Dodala, že počet sa mení, nakoľko ešte stále zapisujú nových prvákov.