Spoznajte kolekciu retro motocyklov, ktoré si zachovali kus československej motoristickej histórie

Keď v roku 1929 František Janeček registroval novú ochrannú známku JAWA, nikto netušil, že práve vzniká nová éra československej a svetovej histórie. Značka motocyklov JAWA vznikla spojením prvých dvoch písmen mena majiteľa F. Janečka a názvu nemeckého motocykla Wanderer, na ktorý zakúpil licenciu.JAWA-STADION kolekcia predstavuje súkromnú zbierku 30-ich pojazdných motocyklov s malým obsahom do 50m3. Vznikla na podnet svojho zakladateľa Tibora Markecha, ktorému sa vďaka jeho zberateľskému zápalu podarilo zachovať kus československej motoristickej histórie v kategórii malých motocyklov. Súkromná zbierka je zapísaná do Slovenskej knihy rekordov a je jedinou svojho druhu na Slovensku a v Českej republike."Profesionálny motorkár si dnes len povzdychne pri spomienke na bohatú československú motoristickú minulosť. Zatiaľ čo značka STADION už zanikla, súčasná výroba značky JAWA sa dnes zameriava len na veľké motocykle. Bolo by smutné, ak by sa na výrobu a históriu malých motocyklov zabudlo,” približuje historický vývoj motocyklov Soňa Markechová, dcéra zberateľa Tibora Markecha.Naposledy ste si vzácne kúsky malých motoriek mohli pozrieť na Bratislavskom hrade, v septembri ich zase uvidíte v plnej kráse na Motosalóne v Bory Mall , kde si prídu na svoje milovníci dvojkolesových či štvorkolesových tátošov, lodí aj lietadiel.V čase najväčšieho rozmachu vývoj motocyklov ovplyvnia II. svetová vojna. Program závodu JAWA tajne pokračoval aj počas vojny, vďaka čomu továreň získala veľký predstih voči svojej konkurencii. Na trhu však chýbali malé motorky, a tak JAWA upriamila pozornosť aj na výrobu motocyklov s malým obsahom do 50 cm3, ktoré boli populárne aj medzi ženami.Konkrétne na modeli STADION S11 s motorom JAWA 552 mohli jazdiť aj teenegeeri od 14-ich rokov, nebolo na ne totiž povinné vodičské oprávnenie. Zaujímavosťou je, že v tom čase ešte nepresýtenej dopravy nepotrebovali spätné zrkadlá a nemali ani ŠPZ. Ich najvyššia možná rýchlosť dosahovala 40 km/h. Výhodou bolo, že v prípade, že došiel benzín, motorka sa dala "dobicyklovať”."Vzhľadom na to, že elektromotocykle sa tešia čoraz väčšej obľube, mohol by sa tento vzrastajúci trend stať budúcnosťou aj týchto našich malých retro motocyklov,” hovorí Soňa Markechová.Modely značky JAWA sa úspešne predávali nielen na európskom, ale aj americkom a ázijskom trhu. Najväčšou túžbou a hlavným cieľom pána Markecha je zachovať toto dielo aj pre budúce motoristické generácie, ktoré vyrastajú po celom svete. Neváhajte preto a príďte si pozrieť unikátnu zbierku retro motocyklov na Motosalón v Bory Mall