22. októbra 2025

Zákon o hazarde ide proti záujmom obyvateľov obcí, Únia miest Slovenska žiada Rašiho o úpravu legislatívy


Únia miest Slovenska (ÚMS) sa obrátila na predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho ...



65b244c439cce093117866 676x451 22.10.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) sa obrátila na predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho so žiadosťou o podporu riešenia novely zákona o hazarde, ktorá bola pripravená bez riadneho legislatívneho procesu. Podľa ÚMS táto novela poškodzuje práva samospráv, umožňuje totiž obchádzať platné rozhodnutia miest o zákaze hazardu, čím sa ohrozuje kompetencia miest konať v záujme svojich obyvateľov.

Sociálna situácia


Tento návrh ide priamo proti záujmom obyvateľov miest. Mestá a ich obyvatelia majú právo rozhodnúť, že hazardné hry na svojom území nechcú. Ak štát umožní obchádzať tieto rozhodnutia, popiera tým samotný princíp samosprávy,“ uviedol prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

ÚMS zároveň upozorňuje na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu obyvateľov, ktorá vedie k väčšiemu záujmu o hazardné hry a prináša vážne dôsledky ako zadlžovanie, stratu bývania, rozvrat rodín či ohrozenie výchovy detí. Mnohé mestá preto už prijali všeobecne záväzné nariadenia o zákaze hazardu na svojom území. V liste predsedovi parlamentu ÚMS žiada o podporu legislatívnej pripomienky, ktorá by zabránila obchádzaniu týchto rozhodnutí.

Návrh legislatívnej úpravy


Ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa paragrafu 79 odsek 4 zákona o hazardných hrách, nie je možné rozhodnúť o udelení súhlasu s prevzatím individuálnej licencie,“ uvádza sa vo vyhlásení ÚMS. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť, aby v mestách, kde bol hazard zakázaný, nebolo možné prevziať licenciu na jeho prevádzkovanie prostredníctvom iného subjektu.

Veríme, že predseda parlamentu podporí tento náš návrh legislatívnej úpravy, ktorá posilňuje princíp samosprávy a chráni obyvateľov miest pred negatívnymi dôsledkami hazardu,“ dodáva prezident Rybníček.


Zdroj: SITA.sk - Zákon o hazarde ide proti záujmom obyvateľov obcí, Únia miest Slovenska žiada Rašiho o úpravu legislatívy © SITA Všetky práva vyhradené.

