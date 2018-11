Zákon o hazardných hrách v pléne čakajú pravdepodobne viaceré zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. novembra (TASR) - Parlamentný finančný výbor odobril návrh zákona o hazardných hrách s viacerými zmenami, ktoré predložili poslanci. Napríklad sa má rozšíriť okruh vylúčených osôb, ktoré nebudú môcť hrať hazardné hry, o neplatičov výživného na dieťa. Štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc pritom avizoval ďalšie zmeny. Hlavným zámerom návrhu zákona je sprísnenie podmienok pre prevádzkovanie hazardných hier.Register vylúčených osôb sa na Slovensku zaviedol vlani.zdôvodnil predseda výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý predložil pozmeňujúci návrh. Taktiež sa majú konkrétne zadefinovať podmienky prístupu záchranných zložiek do objektu poskytujúceho hazardné hry.Výbor odobril aj pozmeňujúci návrh Petra Štarchoňa (Sme rodina) či Igora Federiča (Smer-SD), ktorý sa týka zakázaných čísel a ponúk. Telekomunikační operátori budú musieť takéto čísla a ponuky blokovať.Kuruc avizoval, že kým príde návrh zákona do pléna parlamentu, pripravené budú aj ďalšie zmeny. Zvýšiť by sa mohla ochrana hráčov. Doterajšie sprísnenie prevádzkovania hazardu pritom podľa Kuruca prinieslo výsledky.skonštatoval na finančnom výbore Kuruc.Najzásadnejšie zmeny návrhu zákona sú zamerané na online hazardné hry, kam sa presúva čoraz viac hráčov. Novelou sa má vytvoriť nová štruktúra licencií. Po novom sa majú sprístupniť prevádzkovateľom hazardných hier licencie nielen na online stávkové hry, ale aj na internetové herne a kasína. Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. Subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody. Blokácia webov nelicencovaných prevádzkovateľov hazardu bude aj naďalej prebiehať. Opätovne sa tiež napríklad zníži dostupnosť hazardných hier, keďže dôjde k zvýšeniu minimálneho počtu prístrojov v jednej prevádzke. Od marca 2019 má byť tento limit stanovený na minimálne 15 kusov. Legislatíva tiež rieši tzv. kvízomaty, ktoré budú považované za hazardné hry.K ďalšiemu zefektívneniu dozoru nad hazardom má poviesť vytvorenie špecializovanej inštitúcie, ktorej výhradnou kompetenciou bude regulácia v oblasti hazardných hier. Náklady na fungovanie inštitúcie návrh zákona prenáša z pliec daňových poplatníkov na prevádzkovateľov hazardných hier. Ministerstvo okrem toho navrhuje, aby boli všetky technické zariadenia využívané na prevádzkovanie hazardných hier pripojené na server prevádzkovateľa, čo umožní ich efektívnejšiu kontrolu, keďže k týmto dátam bude mať prístup aj štátny dozor.