Technická univerzita v Košiciach má preniesť výskum a vývoj do praxe

Na archívnej snímke budova Technickej univerzity v Košiciach. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. novembra (TASR) – Dve laboratórne haly Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach majú prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zabezpečiť, aby sa výsledky výskumov uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi. Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty (SjF) a Laboratórium excelentného výskumu Stavebnej fakulty slávnostne otvorili v utorok.Ako povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), obe centrá majú na trh priniesť kvalitnejšie materiály a prepojiť výskum, vývoj a výrobu s praxou.Podľa dekana SjF TUKE Františka Trebuňu sú v PaIC vysoko presné špičkové stroje. Jeho technologické a prístrojové vybavenie pozostáva zo zváracieho pracoviska, CNC sústružnícko-frézovacieho centra, CNC frézovačiek, laserového páliaceho zariadenia, drôtovej rezačky, hydraulického ohraňovacieho lisu, strojných tabuľových nožníc, rovinnej brúsky, stanice vŕtania a pásovej píly.povedal.Cieľom PaIC je zhmotniť myšlienky pracovníkov SjF TUKE, ktoré boli publikované vo významných vedeckých monografiách, v karentovaných publikáciách, patentoch a úžitkových vzoroch. Laboratórium excelentného výskumu je integrovaným pracoviskom, zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.Portfólio výskumu je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo technológiami, ktoré vytvárajú konštrukcie neškodné pre životné prostredie, výkonnejšie a ekonomickejšie pre prevádzku.uviedol Raši.Podľa neho obe laboratóriá zvýšia kredit univerzity aj jej umiestnenie v hodnotiacom rebríčku.uzavrel.Obe centrá vznikli z finančných prostriedkov z Európskej únie (EÚ), no čiastočne si ich TUKE financovala sama. PaIC bolo budované v dvoch etapách, pričom prvá etapa bola realizovaná v dvoch fázach. Prvá v rokoch 2014 až 2016 s nákladom 1,62 milióna eur a druhá zameraná už len na vybavenie centra nástrojmi a príslušenstvom v rozsahu viac ako 90.000 eur v roku 2017. Druhá etapa sa realizovala v rokoch 2017 až 2018, a to len z vlastných zdrojov SjF TUKE. Laboratórium excelentného výskumu bolo budované v dvoch etapách. Okrem zdrojov z EÚ boli použité aj vlastné zdroje fakulty vo výške viac ako 200.000 eur.