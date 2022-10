Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch prezidentka Čaputová vetovala, je v ňom niekoľko rozporov

Neprimeraný zásah do súkromia

Obavy zo subjektivity úradov

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Niektoré ustanovenia zákona podľa nej odporujú ústave aj Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.Poukázala najmä na to, že zákon požaduje od tých, ktorí sa chcú uchádzať o prácu náhradných rodičov, ale aj od ďalších osôb v spoločnej domácnosti, informácie o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku, a to s cieľom zachovať náboženskú a národnostnú identitu dieťaťa.Čaputová považuje získavanie týchto informácií za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života. Dodala, že je to v úplnom rozpore s praxou v pracovnoprávnych vzťahoch, kde je získavanie takýchto informácií vyslovene zakázané. Kancelária prezidentky o tom informovala v stanovisku.„Zákonodarca pritom presvedčivo nepreukázal, že iba náhradní rodičia s rovnakou náboženskou a národnostnou príslušnosťou ako má dieťa, dokážu zabezpečiť podmienky v súlade s najlepším záujmom dieťaťa na formovanie jeho identity,“ vysvetlila Čaputová.Dodala, že tiež nie je jasné, ako by boli tieto dáta vyhodnocované a vyslovila obavy zo subjektivity úradov pri praktickom rozhodovaní.„Profesionálni rodičia už predtým museli prejsť prísnym výberom a splniť množstvo kritérií, ktorými preukázali schopnosť byť náhradnými rodičmi a dodatočné kritérium náboženskej príslušnosti ich už z tejto roly nemôže diskvalifikovať alebo ju inak ohroziť,“ povedala prezidentka.