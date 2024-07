Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase je čisto účelový, opozičné strany proti nemu podávajú ústavnú sťažnosť (video)

Účelový zákon

Prvý test

Pozastavenie platnosti zákona

Rada STVR nie je obsadená

1.7.2024 (SITA.sk) - Opozičné politické subjekty Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie spoločne podávajú ústavnú sťažnosť proti zákonu o STVR , ktorý vstúpil do platnosti. Opozícia je presvedčená, že zákon je v rozpore s viacerými článkami Ústavy SR a tiež s európskou legislatívou.„Nehovoriac o procese prijímania tohto zákona, z ktorého bola vylúčená verejnosť,“ povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka Zároveň zdôraznil, že za zrušením verejnoprávnej RTVS a jej nahradením novou STVR nie je žiadna snaha o zlepšenie fungovania verejnoprávnej televízie a rozhlasu, ale len snaha politicky ich ovládnuť.„Je to čisto účelový zákon, ktorý je z 95 percent rovnaký ako ten pôvodný s jediným cieľom – dosadiť vlastnú radu, vlastného generálneho riaditeľa a urobiť z verejnoprávnej televízie médium poplatné tejto vláde Andrej Danko úplne otvorene hovorí o tom, že ich zámerom je mať štátnu televíziu,“ povedal Šimečka.Zákon o STVR bol podľa lídra progresívcov prvým testom, či bude Peter Pellegrini prezidentom všetkých občanov, nezávislým na vládnej moci, alebo urobí vždy to, čo od neho bude chcieť či už Andrej Danko, alebo Robert Fico „Bohužiaľ, svojím konaním v tomto teste zlyhal, lebo veľmi rýchlo a ešte aj počas futbalového zápasu s Anglickom tento zákon podpísal. Potvrdzuje, že bude predĺženou rukou tejto vládnej koalície. Mňa to veľmi mrzí, ale zároveň to nie je žiadne prekvapenie,“ skonštatoval Šimečka.Šimečka verí, že Ústavný súd SR platnosť zákona pozastaví podobne, ako to urobil v prípade novely Trestného zákona . Aj vtedy sa opozičné strany obrátili na Ústavný súd SR so sťažnosťou. Opozícia žiada aj o pozastavenie účinnosti zákona do doby, kým Ústavný súd SR nerozhodne.„V podaní namietame štyri hlavné veci. Tou prvou je samotný legislatívny proces, keďže boli obídené naozaj všetky pravidlá, z celého procesu bola vylúčená verejnosť, bol prijímaný mimoriadnou schôdzou parlamentu a vládna koalícia niekoľkokrát v druhom aj treťom čítaní násilne ukončila rozpravu,“ hovorí Jaurová.Druhou je nesúlad zákona s Európskym aktom o slobode médií. Opozícia žiada Ústavný súd SR, aby sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie . Tretí rozpor našla opozícia s Ústavou Slovenskej republiky, a to s viacerými jej článkami. Ako štvrté namieta nesúlad s Lisabonskou zmluvou.Poslankyňa Zora Jaurová (PS) upozornila na to, že slovenské verejnoprávne médiá od polnoci vyše 14 hodín nikto neriadil, nemali riaditeľa, ani radu, ktorá by ich kontrolovala. Len pred chvíľou prišlo poverenie pre dočasného štatutára Igora Slaninu, ktorého nebude minimálne tri mesiace nikto kontrolovať, keďže Rada STVR nie je obsadená. Podľa Jaurovej je to človek, ktorý predtým nikdy nič podobné nerobil.„To, že ho mal podľa nového zákona poveriť predseda parlamentu, ktorého zhodou okolností tiež nemáme, je len ďalším kamienkom do mozaiky marazmu súčasnej vlády,“ dodala Jaurová.