Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 2.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2026

Zákon o združovaní obcí sa posúva ďalej. Obce nestratia svoju samostatnosť ani identitu, ubezpečuje Raši – VIDEO, FOTO


Tagy: Centrá zdieľaných služieb Plán obnovy a odolnosti SR Predseda NR SR Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra

V priebehu prvého polroka 2025 bolo zriadených celkovo 21 Centier zdieľaných služieb, do ktorých je v súčasnosti začlenených 634 obcí pokrývajúcich približne 520-tisíc obyvateľov. O doterajšom ...



Zdieľať
rasi kalinak 676x475 2.9.2026 (SITA.sk) - V priebehu prvého polroka 2025 bolo zriadených celkovo 21 Centier zdieľaných služieb, do ktorých je v súčasnosti začlenených 634 obcí pokrývajúcich približne 520-tisíc obyvateľov.


O doterajšom fungovaní a budúcnosti Centier zdieľaných služieb (CZS), ako aj o príprave nového zákona o združovaní obci v stredu na pôde Národnej rady SR hovorili predseda Národnej rady SR Richard Raši, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák za účasti zástupcov samospráv a odborníkov z praxe.

Zákon o združovaní obcí


Hlavným cieľom stretnutia bola podľa odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady otvorená odborná diskusia a zhodnotenie skúseností z praxe pred pripravovaným legislatívnym ukotvením.

Pripravovaný zákon o združovaní obcí z dielne ministerstva vnútra má za cieľ preniesť osvedčené poznatky z pilotného projektu do stabilného, dlhodobého systému a vytvoriť moderný rámec medziobecnej spolupráce pre celé Slovensko. Predseda NR SR Richard Raši vo svojom úvodnom vystúpení zdôraznil potrebu zachovania identity a samostatnosti obcí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Od obcí očakávame čoraz viac, pribúdajú im povinnosti a odborné agendy, ale najmä malé obce jednoducho nemajú kapacity na to, aby mali vlastného odborníka na všetko. Slovensko je krajinou malých obcí – až 63 percent našich samospráv má menej ako tisíc obyvateľov a 84 percent menej ako dvetisíc. Preto sme nechceli ísť cestou rušenia obcí, ale hľadali sme spôsob, ako zachovať ich samostatnosť a zároveň im umožniť spoločne zabezpečovať kvalitné služby,“ povedal Raši.

Spoločné zabezpečovanie činností


Pilotný projekt Centier zdieľaných služieb vznikol v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a následne boli personálne kapacity centier podporené cez Program Slovensko. V priebehu prvého polroka 2025 bolo zriadených celkovo 21 Centier zdieľaných služieb, do ktorých je v súčasnosti začlenených 634 obcí pokrývajúcich približne 520-tisíc obyvateľov.

Združené samosprávy v týchto centrách spoločne zabezpečujú náročné odborné činnosti, ako sú stavebný poriadok a územné plánovanie, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, účtovníctvo a mzdy, verejné obstarávanie, projektový manažment, školstvo, právne či sociálne služby. Pre menšie obce tento model predstavuje kľúčový nástroj na prekonanie personálnych a finančných limitov bez straty ich autonómie.

Predseda parlamentu Richard Raši k podstate formátu centier zdieľaných služieb uviedol, že obce nestrácajú svoju samostatnosť ani identitu. Spoluprácou však podľa neho získavajú kapacitu a odbornosť, ktorú by samé často nedokázali zabezpečiť.


Zdroj: SITA.sk - Zákon o združovaní obcí sa posúva ďalej. Obce nestratia svoju samostatnosť ani identitu, ubezpečuje Raši – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Centrá zdieľaných služieb Plán obnovy a odolnosti SR Predseda NR SR Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Výmena občianskeho preukazu bude v tomto prípade spoplatnená, dôležitá zmena sa dotkne až 130-tisíc ľudí
<< predchádzajúci článok
Slovensko sa podľa Blanára pripája k vyhláseniu proti rozširovaniu izraelských osád v Predjordánsku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 