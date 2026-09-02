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02. septembra 2026
Zákon o združovaní obcí sa posúva ďalej. Obce nestratia svoju samostatnosť ani identitu, ubezpečuje Raši – VIDEO, FOTO
Tagy: Centrá zdieľaných služieb Plán obnovy a odolnosti SR Predseda NR SR Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra
V priebehu prvého polroka 2025 bolo zriadených celkovo 21 Centier zdieľaných služieb, do ktorých je v súčasnosti začlenených 634 obcí pokrývajúcich približne 520-tisíc obyvateľov. O doterajšom ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - V priebehu prvého polroka 2025 bolo zriadených celkovo 21 Centier zdieľaných služieb, do ktorých je v súčasnosti začlenených 634 obcí pokrývajúcich približne 520-tisíc obyvateľov.
O doterajšom fungovaní a budúcnosti Centier zdieľaných služieb (CZS), ako aj o príprave nového zákona o združovaní obci v stredu na pôde Národnej rady SR hovorili predseda Národnej rady SR Richard Raši, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák za účasti zástupcov samospráv a odborníkov z praxe.
Hlavným cieľom stretnutia bola podľa odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady otvorená odborná diskusia a zhodnotenie skúseností z praxe pred pripravovaným legislatívnym ukotvením.
Pripravovaný zákon o združovaní obcí z dielne ministerstva vnútra má za cieľ preniesť osvedčené poznatky z pilotného projektu do stabilného, dlhodobého systému a vytvoriť moderný rámec medziobecnej spolupráce pre celé Slovensko. Predseda NR SR Richard Raši vo svojom úvodnom vystúpení zdôraznil potrebu zachovania identity a samostatnosti obcí.
„Od obcí očakávame čoraz viac, pribúdajú im povinnosti a odborné agendy, ale najmä malé obce jednoducho nemajú kapacity na to, aby mali vlastného odborníka na všetko. Slovensko je krajinou malých obcí – až 63 percent našich samospráv má menej ako tisíc obyvateľov a 84 percent menej ako dvetisíc. Preto sme nechceli ísť cestou rušenia obcí, ale hľadali sme spôsob, ako zachovať ich samostatnosť a zároveň im umožniť spoločne zabezpečovať kvalitné služby,“ povedal Raši.
Pilotný projekt Centier zdieľaných služieb vznikol v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a následne boli personálne kapacity centier podporené cez Program Slovensko. V priebehu prvého polroka 2025 bolo zriadených celkovo 21 Centier zdieľaných služieb, do ktorých je v súčasnosti začlenených 634 obcí pokrývajúcich približne 520-tisíc obyvateľov.
Združené samosprávy v týchto centrách spoločne zabezpečujú náročné odborné činnosti, ako sú stavebný poriadok a územné plánovanie, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, účtovníctvo a mzdy, verejné obstarávanie, projektový manažment, školstvo, právne či sociálne služby. Pre menšie obce tento model predstavuje kľúčový nástroj na prekonanie personálnych a finančných limitov bez straty ich autonómie.
Predseda parlamentu Richard Raši k podstate formátu centier zdieľaných služieb uviedol, že obce nestrácajú svoju samostatnosť ani identitu. Spoluprácou však podľa neho získavajú kapacitu a odbornosť, ktorú by samé často nedokázali zabezpečiť.
Zdroj: SITA.sk - Zákon o združovaní obcí sa posúva ďalej. Obce nestratia svoju samostatnosť ani identitu, ubezpečuje Raši – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
O doterajšom fungovaní a budúcnosti Centier zdieľaných služieb (CZS), ako aj o príprave nového zákona o združovaní obci v stredu na pôde Národnej rady SR hovorili predseda Národnej rady SR Richard Raši, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák za účasti zástupcov samospráv a odborníkov z praxe.
Zákon o združovaní obcí
Hlavným cieľom stretnutia bola podľa odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady otvorená odborná diskusia a zhodnotenie skúseností z praxe pred pripravovaným legislatívnym ukotvením.
Pripravovaný zákon o združovaní obcí z dielne ministerstva vnútra má za cieľ preniesť osvedčené poznatky z pilotného projektu do stabilného, dlhodobého systému a vytvoriť moderný rámec medziobecnej spolupráce pre celé Slovensko. Predseda NR SR Richard Raši vo svojom úvodnom vystúpení zdôraznil potrebu zachovania identity a samostatnosti obcí.
„Od obcí očakávame čoraz viac, pribúdajú im povinnosti a odborné agendy, ale najmä malé obce jednoducho nemajú kapacity na to, aby mali vlastného odborníka na všetko. Slovensko je krajinou malých obcí – až 63 percent našich samospráv má menej ako tisíc obyvateľov a 84 percent menej ako dvetisíc. Preto sme nechceli ísť cestou rušenia obcí, ale hľadali sme spôsob, ako zachovať ich samostatnosť a zároveň im umožniť spoločne zabezpečovať kvalitné služby,“ povedal Raši.
Spoločné zabezpečovanie činností
Pilotný projekt Centier zdieľaných služieb vznikol v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a následne boli personálne kapacity centier podporené cez Program Slovensko. V priebehu prvého polroka 2025 bolo zriadených celkovo 21 Centier zdieľaných služieb, do ktorých je v súčasnosti začlenených 634 obcí pokrývajúcich približne 520-tisíc obyvateľov.
Združené samosprávy v týchto centrách spoločne zabezpečujú náročné odborné činnosti, ako sú stavebný poriadok a územné plánovanie, životné prostredie a odpadové hospodárstvo, účtovníctvo a mzdy, verejné obstarávanie, projektový manažment, školstvo, právne či sociálne služby. Pre menšie obce tento model predstavuje kľúčový nástroj na prekonanie personálnych a finančných limitov bez straty ich autonómie.
Predseda parlamentu Richard Raši k podstate formátu centier zdieľaných služieb uviedol, že obce nestrácajú svoju samostatnosť ani identitu. Spoluprácou však podľa neho získavajú kapacitu a odbornosť, ktorú by samé často nedokázali zabezpečiť.
Zdroj: SITA.sk - Zákon o združovaní obcí sa posúva ďalej. Obce nestratia svoju samostatnosť ani identitu, ubezpečuje Raši – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Centrá zdieľaných služieb Plán obnovy a odolnosti SR Predseda NR SR Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra
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