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02. septembra 2026
Slovensko sa podľa Blanára pripája k vyhláseniu proti rozširovaniu izraelských osád v Predjordánsku
Tagy: Izraelské osady Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Výstavba bytov
Rozširovanie izraelských osád v Predjordánsku je v rozpore s medzinárodným právom a môže narušiť krehké mierové iniciatívy, dodal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Rozširovanie izraelských osád v Predjordánsku je v rozpore s medzinárodným právom a môže narušiť krehké mierové iniciatívy, dodal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Slovenská republika sa pripojila k spoločnému vyhláseniu vedenému Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré označuje rozhodnutie izraelskej vlády vyhlásiť verejnú súťaž na výstavbu nových bytových jednotiek v zóne E1 v Predjordánsku za neprijateľné.
Ako informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, predstavitelia 22 krajín vrátane Slovenska spolu s Európskou komisiou vyzývajú na okamžité stiahnutie týchto plánov a zastavenie ďalšieho rozširovania izraelských osád na Západnom brehu.
„Slovensko konzistentne podporuje komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskej otázky v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rozširovanie izraelských osád v Predjordánsku je v rozpore s medzinárodným právom a môže narušiť krehké mierové iniciatívy,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Projekt E1 by podľa spoločného vyhlásenia mohol narušiť územnú spojitosť palestínskych území a ďalej vzdialiť perspektívu dvojštátneho riešenia. Signatári zároveň poukazujú na zhoršujúcu sa situáciu na Západnom brehu vrátane bezprecedentnej miery násilia zo strany osadníkov voči civilnému obyvateľstvu a vážnych obmedzení palestínskej ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa podľa Blanára pripája k vyhláseniu proti rozširovaniu izraelských osád v Predjordánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská republika sa pripojila k spoločnému vyhláseniu vedenému Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré označuje rozhodnutie izraelskej vlády vyhlásiť verejnú súťaž na výstavbu nových bytových jednotiek v zóne E1 v Predjordánsku za neprijateľné.
Ako informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, predstavitelia 22 krajín vrátane Slovenska spolu s Európskou komisiou vyzývajú na okamžité stiahnutie týchto plánov a zastavenie ďalšieho rozširovania izraelských osád na Západnom brehu.
„Slovensko konzistentne podporuje komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskej otázky v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rozširovanie izraelských osád v Predjordánsku je v rozpore s medzinárodným právom a môže narušiť krehké mierové iniciatívy,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Projekt E1 by podľa spoločného vyhlásenia mohol narušiť územnú spojitosť palestínskych území a ďalej vzdialiť perspektívu dvojštátneho riešenia. Signatári zároveň poukazujú na zhoršujúcu sa situáciu na Západnom brehu vrátane bezprecedentnej miery násilia zo strany osadníkov voči civilnému obyvateľstvu a vážnych obmedzení palestínskej ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa podľa Blanára pripája k vyhláseniu proti rozširovaniu izraelských osád v Predjordánsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Izraelské osady Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Výstavba bytov
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