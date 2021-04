Zakryte si oko, môže vám to zachrániť zrak

Ako si môžete skontrolovať zrak pomocou Amslerovej mriežky?

O spoločnosti Novartis

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 (Webnoviny.sk) -VPDM sa vyvíja postupne a problémom je, že si ho veľakrát ani sám pacient nevšimne. Keď na seba upozorní jasnými príznakmi, vypadávaním písmeniek či zdeformovaným obrazom, choroba už postúpila a je ťažšie ju liečiť. Nová edukačná kampaň s názvommá ambíciu nielen informovať, ale aj povzbudiť ľudí, aby si svoj zrak pravidelne kontrolovali. Ambasádorkou kampane sa stala herečka a moderátorka Gizka Oňová, ktorá apeluje najmä na mladšie ročníky, aby si pozorne všímali svojich rodičov či starých rodičov. Ochorenie, ktoré zasahuje makulu, teda centrálnu časť sietnice oka - miesto najostrejšieho videnia, postihuje totiž ľudí nad 50 rokov a jeho výskyt stúpa s vekom. Vo veku 65 rokov a viac ho diagnostikujú jednému človeku z desiatich. Po 75. narodeninách ním trpí približne každý štvrtý človek."Zrak je veľká vzácnosť, chráňme si ho. Pokiaľ vaši blízki dlho nenavštívili očného lekára, otestujte ich doma pomocou Amslerovej mriežky a naučte ich, aby si svoje oči pravidelne kontrolovali. Veď je ešte toľko vecí, ktoré môžu vidieť," prihovára sa v kampani Gizka Oňová.Príčiny vzniku ochorenia nie sú známe, poznáme len jeho rizikové faktory. Je ním fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, nadváha, nedostatok pohybu, vystavenie očí slnečnému žiareniu, svetlé dúhovky, výskyt ochorenia v rodine. Viaceré z týchto rizikových faktorov sa spájajú aj s častými civilizačnými ochoreniami, preto lekári odporúčajú predovšetkým zdravú životosprávu. Aby sme strate zraku zabránili, dôležitý je aj včasný záchyt ochorenia."Najmä suchá forma vekom podmienenej degenerácie makuly býva bez príznakov. Funkciu chorého oka často preberá druhé oko. Stáva sa, že niektorí pacienti odhalia problém úplnou náhodou. Prídu ku mne na vyšetrenie, myslia si, že len potrebujú silnejšie okuliare a ja im diagnostikujem vekom podmienenú degeneráciu makuly. Ochorenie sa môže rýchlo zhoršovať a ak postihnutie zraku zistíme neskoro, v pokročilom štádiu vlhkej formy, môže sa stať, že mu už nedokážeme pomôcť a o zrak definitívne príde," upozorňuje na riziko očný lekár MUDr. Pavol Kusenda.Mnoho ľudí v súčasnej dobe odkladá kontrolné vyšetrenia u špecialistov, rovnako to platí aj v prípade oftalmologických ambulancií. Preto je oveľa viac ako inokedy dôležité, aby si pacienti kontrolovali zrak aj doma. Test zraku pomocou Amslerovej mriežky je rýchly, jednoduchý a pomôže identifikovať problém aj bez lekára. "Sami zo svojej skúsenosti vieme, že je veľmi dôležité čím skôr podchytiť ochorenie a zahájiť adekvátnu liečbu, ktorá dokáže zachrániť pacientovi zrak," hovorí Josef Vízdal z občianskeho združenia ZA ZDRAVÉ OČI, ktorá na edukačnej kampani spolupracuje. Samovyšetrenie Amslerovou mriežkou odporúčajú aj samotní oční lekári, mriežka je dostupná v ich ambulanciách, ako aj na webovej stránke Slovenskej oftalmologickej spoločnosti na https://www.soska.sk/assets/documents/2021/amslerova-mriezka.pdf Veľmi jednoducho. Stačí si zakryť jedno oko a druhým sa sústrediť na čierny bod v strede Amslerovej mriežky. Ak vidíte obraz rovnako, váš zrak je momentálne v poriadku a stačí, keď sa otestujete o ďalší týždeň. Ak by ste ho však videli zdeformovane, napríklad vlnité alebo zahmlené čiary, vynechaný obraz, navštívte očného lekára. Dôležité je, aby ste si oči kontrolovali pravidelne a každé otestovali samostatne. Výhodou, ale aj nevýhodou nášho zraku v tomto prípade je, že oči sa vzájomne dopĺňajú a veľakrát si neuvedomíme, že dobre vidíme len jedným okom a ochorenie nemusíme odhaliť. "Keď vekom podmienená degenerácia makuly postupuje, pacientovi sa pri čítaní začnú prehýbať riadky, má problém s čítaním, vypadávajú mu písmená, nerozoznáva tváre. Vidí tmavú škvrnu alebo zdeformované objekty. Tým, že sa mu postupne znižuje ostrosť videnia, výrazne sa mu znižuje aj kvalita života," vysvetľuje MUDr. Pavol Kusenda."Je veľmi dôležité, aby verejnosť bola informovaná o tomto ochorení. Jeho skoré rozpoznanie je dôležité, môže znamenať, že sa pacient včas dostane k účinnej liečbe. Tú, samozrejme, manažujú oftalmológovia, ale pomocnú ruku podáva aj naša organizácia. Klientom s VPDM vieme pomôcť v mnohých oblastiach života, ktorý sa po nástupe prejavov ochorenia výrazne zmení. V prvom rade je to pomoc s vyrovnaním sa a prijatím skutočnosti, že majú vážny problém so zrakom. Následne ich naše sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci naučia efektívne využívať zvyšky zraku. Pomáhajú im tiež s úpravou prostredia, aby sa v domácnosti vedeli lepšie orientovať, ale aj so zabezpečením a výberom kompenzačných či optických pomôcok a s nácvikom ich používania. A v neposlednom rade im vedia pomôcť s celým administratívnym procesom vybavovania žiadostí o rôzne príspevky či kompenzačné pomôcky," uviedla Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.Viac informácií o vekom podmienenej degenerácii makuly získate na www.mojeoko.sk , na Facebookovej a instagramovej stránke Zakryte si oko, aby ste videli.Spoločnosť Novartis sa dlhoročne zameriava na inovatívne riešenia doposiaľ nevyriešených problémov medicíny a zabezpečenie dostupnosti liečby pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Aj vďaka neustálemu úsiliu prinášať pacientom stále nové možnosti účinnej liečby sa spoločnosť Novartis stala jednou z celosvetovo najúspešnejších farmaceutických firiem v tejto oblasti.Viac informácií na: www.novartis.sk Informačný servis