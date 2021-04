HEINEKEN Slovensko podáva pomocnú ruku HORECA segmentu pri aktuálnom otváraní prevádzok

Otvorených prevádzok bude túto jar až 85%

Podpora HORECA segmentu aj online

Podpora dopredaja zásob aj odklad splatnosti faktúr

S ohľadom na bezpečnosť

26.4.2021 (Webnoviny.sk) -HEINEKEN Slovensko v súvislosti s pandémiou vytvoril pre podporu zasiahnutého segmentu HORECA rad riešení, s cieľom motivovať zákazníkov k jeho návšteve, ako aj zmierniť dopad pandémie a podať partnerom pomocnú ruku. Súčasťou podpory tak boli a sú ekonomické a obchodné opatrenia, odborné konzultácie v otázkach legislatívy či technickej podpory, ako aj vytvorenie nových možností v online vzdelávaní.HEINEKEN Slovensko očakáva, že si svoje obľúbené pivo prídu Slováci po otvorení prevádzok vychutnať práve v rámci HORECA prevádzok. Túto preferenciu vnímal aj minulý rok pri uvoľňovaní opatrení, kedy sme boli svedkami naozaj veľkého záujmu o návrat do obľúbených prevádzok. Pivný líder na slovenskom trhu aktuálne očakáva pomerne výrazné sprístupnenie partnerských prevádzok zákazníkom, a to až v rozsahu 85%. Zároveň, u 15% partnerských prevádzok spoločnosť eviduje ukončenie podnikania alebo zvažovanie ďalšieho zotrvania v danom biznise.Ako bude vyzerať jarná sezóna celkovo je podľa spoločnosti dnes otázne. Vstupuje do toho hneď niekoľko faktorov na čele s vývojom aktuálnej pandemickej situácie v krajine. Ďalej je to otváranie podnikov, možnosti v cestovaní a nemenej dôležitý faktor – počasie. Na počasí bude záležať o to viac, pokiaľ nebude možné prevádzkovať občerstvenie v interiéroch."Veríme, že aktuálne uvoľnenie opatrení pomôže jednotlivým prevádzkam znížiť straty, ktoré zaznamenali v uplynulých mesiacoch, kedy svojím zákazníkom neboli dostupné štandardnou formou. Naším cieľom je podať HORECA partnerom pomocnú ruku a prispieť tak k záchrane jedinečnej skúsenosti a zážitku pre zákazníkov, ktorý je spojený s vychutnávaním si čerstvo načapovaného piva. S cieľom čo najlepšie zvládnuť súčasnú situáciu ponúkame partnerom riešenia a podporu, či už v oblasti technickej, finančnej alebo odbornej pomoci, " uviedol Robert Fegyveres, national sales manager pre segment HORECA spoločnosti HEINEKEN Slovensko.HEINEKEN Slovensko sa výrazne angažuje v podpore HORECA segmentu vrátane online prostredia. Je súčasťou iniciatívy #stalemamechut. Za platformou stoja ľudia podnikajúci a pracujúci v gastro sektore na Slovensku, ktorí sa pustili do boja za jeho záchranu. Viac informácií o platforme nájdete na www.stalemamechut.sk Pivný líder na slovenskom trhu ponúka svojim partnerom i podporu orientovanú na správnu komunikáciu v online prostredí prostredníctvom edukatívno-informačného portálu HORECA Academy. Cez platformu Partner HEINEKEN tiež aktuálne informuje partnerov o situácii okolo COVID-19 a poskytuje online konzultácie a školenia.Uľahčiť situáciu HORECA prevádzkam má aj individuálna ponuka odloženia splatnosti faktúr či podpora dopredaja produktových zásob. Spoločnosť je tak otvorená debate o odklade splatnosti daných faktúr a individuálnemu nastaveniu podľa situácie v jednotlivých prevádzkach. Zároveň, ak partner ukončí svoju činnosť, spoločnosť mu umožňuje vrátiť tovar v podobe nenarazených sudov. Rovnako, ako počas prvej vlny pandémie, poskytovala svojim HORECA zákazníkom 1,5l prázdne PET fľaše, vďaka čomu mohli prevádzky dopredávať zásoby narazených sudov a tankov aj prostredníctvom predaja cez okienko. A pomocnú ruku podal HEINEKEN Slovensko aj v rámci samotných terás jednotlivých prevádzok, ktoré u viacerých partnerov vybavil stanmi či altánkami.HEINEKEN Slovensko pomáha svojím partnerom aj v otázke zabezpečenia čo možno najvyšších hygienických štandardov pre zamestnancov a návštevníkov jednotlivých prevádzok. Spoločnosť tak dohodla zvýhodnené ceny vo vybraných dezinfekčných firmách pre svojich zákazníkov. Počas prvej vlny pandémie spojenej s COVID 19 taktiež zabezpečila partnerom 15 000 ochranných rúšok.Informačný servis