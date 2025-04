Záleskú chcel disciplinárne stíhať aj bývalý šéf ŠTS Hrubala, tvrdí Kosová

Kosová Záleskú nešikanuje

Nezistila obštrukcie

7.4.2025 (SITA.sk) - Sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú chcel disciplinárne stíhať aj bývalý šéf ŠTS Ján Hrubala . Uviedla to v pondelok na tlačovej besede predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová Hrubala mal podľa nej v máji 2024 pripravené podklady na disciplinárny návrh, keďže však skončil vo funkcii, rozhodol sa ho nepodať. Kosová zároveň odmietla, že by podaním návrhu Záleskú šikanovala.Kosová tiež uviedla, že detaily o disciplinárnom návrhu nebude zverejňovať, aby sa celá vec nebulvarizovala. „Ja som v tomto prípade v postavení žalobcu,“ skonštatovala. Zároveň však potvrdila, že návrh bol podaný pre prieťahy.V tejto súvislosti poukázala na rozhodnutia Ústavného súdu SR, podľa ktorých sa konštatujú prieťahy pokiaľ súd nevykoná úkon po dobu šesť mesiacov, alebo sú vykonané úkony len formálne a neefektívne. Podľa Kosovej sa môže zároveň prihliadať na zložitosť veci, pri námietke zaujatosti to však neplatí.„Tam posudzujete svoj vzťah, namietaný vzťah,“ zdôraznila. Zároveň podľa vlastných slov Kosová nezistila, že by vo veci robil obštrukcie iný účastník konania.Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová podala koncom januára návrh na Najvyšší správny súd SR na disciplinárne stíhanie sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej pre prieťahy. Ako informoval denník Sme, podnet na disciplinárne stíhanie Záleskej podal poradca premiéra Roberta Fica , obžalovaný advokát David Lindtner Dôvodom by podľa denníka mala byť jeho vlastná kauza, konkrétne postup sudkyne pri jeho dvoch námietkach zaujatosti. Aký trest Záleskej navrhuje a kde konkrétne vidí jej pochybenia nechce Kosová podľa denníka vopred povedať.