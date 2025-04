Grantový program Správne začiatky opäť pomáha: Tesco podporí 231 projektov pre deti a mladých

Ako prebieha prihlasovanie nápadu na zlepšenie svojho okolia:



Premyslite si, ako môže váš nápad zlepšiť život vo vašom okolí.

Vypočítajte si, koľko eur by stála realizácia projektu.

Zaregistrujte svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/

Teraz stačí počkať na výber 231 najlepších nápadov, o ktorých e-mailom informujú organizátori priamo zapojené organizácie.

Od 14. júla do 10. augusta 2025 zákazníci hlasovaním pomocou žetónov v 165 predajniach Tesca rozhodnú o výške podpory – 300 eur, 800 eur alebo 1 800 eur.



7.4.2025 (SITA.sk) -Grantový programnadviazal na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom Tesco za 15 edícií podporilo 3 003 projektov v hodnote takmer 2,4 milióna eur."Tesco dlhodobo pomáha všade tam, kde je to potrebné. Veríme, že druhá edícia programu Správne začiatky prinesie deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku pestrú paletu možností na ich vzdelávanie, získavanie nových zážitkov, športovanie, rozvíjanie talentu či radami v rôznych životných situáciách," hovoríProjekty do grantuje možné prihlasovať online. O grant sa môžu uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápady by však mali byť zameranéTesco spolu s Nadáciou Pontis vyberie z prihlásených nápadov 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí 223 300 eur. O výške podpory budú opäť hlasovať žetónmi zákazníci reťazca v 165 obchodoch po celom Slovensku. V každej predajni budú na výber pre hlasovanie tri projekty z okolia.Projekt, ktorý dostane najvyšší počet hlasovacích žetónov, získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur. Hlasovanie druhej edície grantového programu bude prebiehať počas letných prázdnin v každej predajni Tesco.Informačný servis