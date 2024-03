Zalyžovať sa na Slovensku dá už len v tretine stredísk, väčšina po teplom februári ukončila sezónu

Väčšina lyžiarskych stredísk už sezónu ukončilo

Na zjazdovkách sú už jarné podmienky

3.3.2024 (SITA.sk) - Podmienky na lyžovanie na Slovensku po teplom februári sa postupne obmedzujú. Prvý marcový víkend je v prevádzke už len tridsať stredísk so 135 kilometrami tratí, teda približne tretina.Podľa údajov turistického portálu Holiday Info v ešte otvorených strediskách zostalo k dispozícii takmer 140 lanoviek a vlekov. Vo väčšine lyžiarskych areálov sezónu pre tento rok už ukončili. Za lyžovačkou je potrebné vyraziť do vyšších polôh.„Vo Vysokých a Nízkych Tatrách, na Orave, pri Ždiari a v Malej Fatre zostalo otvorených okolo 20 stredísk s dobrými podmienkami," informovala v sobotu obchodná manažérka spoločnosti Sitour Ľubica Styková . V piatok tam bolo v prevádzke ešte 25 stredísk.Hrúbka snehu aktuálne dosahuje od 20 do 40 centimetrov, viac iba v Roháčoch-Spálenej, na Štrbskom Plese, v Tatranskej Lomnici či v Jasnej. Niekde začali platiť mimosezónne ceny skipasov.„K zlepšeniu lyžiarskych podmienok by mohlo dôjsť v druhej polovici posledného prázdninového týždňa, kedy má prísť na hory výraznejšie ochladenie," priblížila Ľubica Styková. Ako dodala, minimálne vo vyšších polohách je tak predpoklad prevádzky stredísk aj v prvých marcových týždňoch.Sneh sa vplyvom vysokých denných teplôt topí, na zjazdovkách sú typicky „jarné" podmienky, zrána s lepšou kvalitou snehu ako poobede, kedy je podklad mäkký. Prvý februárový víkend bolo na Slovensku v prevádzke ešte 90 lyžiarskych stredísk s viac ako 250 kilometrami zjazdoviek.