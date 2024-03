Calzona vrátil Neapolu tvár: Stále je pred nami veľa práce

Tréner futbalistov Neapola Francesco Calzona po víťazstve 2:1 v nedeľňajšom zápase 27. kola Serie A nad Juventusom Turín uviedol, že jeho tím je na správnej ceste. Úradujúci majster pod vedením kouča, ktorý súčasne pôsobí aj na lavičke slovenskej reprezentácie, našiel svoju tvár a po druhom víťazstve za sebou sa vrátil do boja o pohárové priečky.





Neapol vďaka triumfu nad "Juve" poskočil v tabuľke na siedmu pozíciu, od šiestej Atalanty ho delia tri body. Pod taktovkou Calzonu, ktorý pred necelými dvoma týždňami nahradil na lavičke Waltera Mazzarriho, má v štyroch zápasoch bilanciu dve víťazstvá a dve remízy. "Sme na správnej ceste, stále je však pred nami veľa práce. Mám radosť z víťazstva. Vidím, že tím chce na sebe pracovať a zlepšovať sa. Víťazstvom nad Juventusom vyslal signál, že túži dosahovať veľké ciele. Teší ma, že vidím takýto jednotný kolektív, ktorý chce byť ešte silnejší," povedal Calzona na pozápasovej tlačovej konferencii.V dueli s Juventusom poslal SSC do vedenia v 42. minúte Chviča Kvaracchelija. Hostia vyrovnali v 81. minúte zásluhou Federica Chiesu, no posledné slovo patrilo domácim. Victora Osimhena fauloval v pokutovom území Joseph Nonge a hoci nigérijského útočníka vychytal Wojciech Szczesny, akciu sledoval Giacomo Raspadori a poslal loptu do siete. Hosťom už nezostal čas na vyrovnanie. "Kvaracchelija a Osimhen sú nesmierne dôležití hráči pre tento tím. Obaja zažili v tejto sezóne ťažké obdobie, ale momentálne hrajú vo svojej štandardnej forme," povedal Calzona o dvojici útočníkov.Calzona podľa vlastných slov nie je kúzelník, na mužstve však zreteľne vidieť, že mu za krátky čas vtlačil svoju pečať. "Nedokážem robiť zázraky za 10 dní. Potrebujeme viac času, toho je však málo. Sezóna je v plnom prúde. Musíme zapracovať na držaní lopty a vertikálnych prihrávkach. Nechcem, aby sme iba nakopávali loptu." Hrdinom večera bol Raspadori, ktorý prišiel na trávnik ako striedajúci hráč v 65. minúte a napokon rozhodol. "Zlepšujeme sa každým dňom. Výsledky pod trénerom Calzonom hovoria jasnou rečou. Koncentrujeme sa na našu prácu, ktorá prináša prvé úspechy," uviedol Raspadori v rozhovore pre Sky Sport Italia.Juventusu citeľne chýbala dvojica zranených stredopoliarov Adrien Rabiot a Weston McKennie. Práve neskúsenosť v tejto formácii stála hostí podľa ich trénera Massimiliana Allegriho lepší výsledok. "Podali sme dobrý výkon, ale nezrealizovali sme do gólovej podoby naše šance. Sme v procese rastu a pre niektorých hráčov sú tieto zápasy veľká škola. Škoda, že sme neudržali stav 1:1. Bod by bol pre nás povzbudením do ďalšej práce, no naša filozofia zostáva pomáhať mladým hráčom rásť, aby boli v novej sezóne lepší," konštatoval Allegri. Jeho zverenci sú v tabuľke druhí s 12-bodovým mankom na Inter Miláno, ktoré mohol líder navýšiť v pondelkovom dueli s Janovom.