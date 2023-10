Zámery novej vlády s podnikateľským prostredím sú nejasné, analytik sa obáva o zdravotníctvo a energetiku

Obavy zo straty investorov

Všeobecné frázy

Voda bez chuti a zápachu

12.10.2023 (SITA.sk) - Budúca vládna koalícia je už síce známa, čo však od novej vlády môžu čakať podnikatelia, investori alebo veľké fabriky, je nejasné. Programy strán Smer-SD SNS nie sú v oblasti podnikateľského prostredia príliš konkrétne.V rámci hodnotenia Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS im však patrili spodné priečky. Koľko z predvolebných programov sa ale stane súčasťou programového vyhlásenia novej vlády, je otázne.„Tipovať konkrétne opatrenia by bolo varením z vody. Z minulosti máme skúsenosť, že vlády Smeru nemali problém finančne podporiť veľké investičné projekty, ak tým mohli získať popularitu. Prípadného odchodu veľkých investorov a straty pracovných miest sa bojí každá vláda, najmä z oblasti priemyslu," zhodnotil pre agentúru SITA analytik inštitútu Martin Vlachynský Problémy však podľa neho môžu nastať v špecifických sektoroch, kde si vláda bude chcieť upevniť politickú moc, či získať dodatočné financie na zapchávanie deravého rozpočtu, ako je energetika alebo zdravotníctvo. „Podnikateľské prostredie je však nerozlučne späté s celou ekonomikou. Ak podnikatelia uvidia, že verejné financie sa naďalej vyvíjajú katastrofálne, že sa chystá zavádzanie nových daní, že pohasli šance na reformu školstva či súdnictva, budú sa obzerať po iných krajinách na podnikanie," skonštatoval Vlachynský.Riešenie problémov podnikateľského prostredia ostalo pritom celkovo v programoch jednotlivých politických strán skôr v tieni iných tém.Ako zhodnotil INESS, viaceré strany sa o túto tému len obšuchli všeobecnými frázami, chýbali konkrétne opatrenia v téme živnostníkov, liberalizácia trhov, či okresanie šikanóznych právomocí viacerých úradov. Očividný je podľa inštitútu fakt, že strany k podnikateľskému prostrediu nepristupujú systematicky. V prípade strany Smer - SD má sekcia „Financie a hospodárstvo“ 16 veľmi krátkych bodov. Väčšina z nich je podľa INESS vágna.„Jediné dva, pri ktorých sa oko pristaví, znejú" podpore hospodárskeho rastu a vhodnému podnikateľskému prostrediu bude Smer – SD garantovať rovnakú ochranu ako sociálnemu štátu” a „budeme presadzovať právo podnikateľského sektora na primeraný zisk. Čo presne to ale znamená, môžeme len hádať," zhodnotil inštitút.Program strany Hlas - SD prirovnali analytici k vode – bez chuti a zápachu. Konkrétnejšie body podľa nich pôsobia chaoticky a miestami až bizarne.Strana chce napríklad pripravovať „priemyselné parky na kľúč" alebo „naštartovať digitalizačné procesy vo všetkých podnikoch". Pozitívne hodnotenie si vyslúžilo zjednodušenie podmienok pre zahraničných pracovníkov a záujem o medzinárodný obchod. Za totálnu facku, naopak, označili plán na stanovenie cenových stropov pre obchodné prirážky obchodných reťazcov.Národniari sa podľa INESS na podnikateľskom programe príliš nenatrápili. „Z minima konkrétností vyberáme zvýšenie limitu na povinnú registráciu k DPH na 100-tisíc eur a zníženie daňovej sadzby nazad k 15 %. Naopak, problémom pre zamestnávateľov zaváňa rozšírenie rekreačných poukazov a zavedenie športových poukazov," priblížil inštitút. Do kategórie bizarností zaradil zavedenie „osobitnej dane pre technologické giganty".