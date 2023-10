Zverejnil Zoroslav Kollár ďalšiu Gorilu? (video+foto)

Zárobok na úkor štátu

Poradca predsedu strany Most-Híd

Zverenecký fond

Firmy takzvanej prvej línie

12.10.2023 (SITA.sk) - Podnikateľ Zoroslav Kollár pokračuje vo zverejňovaní videí týkajúcich sa dosluhujúceho predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ). V najnovšom videu sa venuje údajnému pokladníkovi Borisa Kollára, podnikateľovi Frederikovi Buzovi.Podľa Zoroslava Kollára ide o zaujímavého človeka, aj keď sa o ňom na internete nedá dozvedieť takmer nič. Jeho klientom či priateľom bol podľa Zoroslava Kollára aj Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina. Podnikateľ Buza podľa Zoroslava Kollára zarába peniaze na úkor štátu. Svoje vzťahy s politikmi formálne zakrýval tak, že im robil poradcov.„Pri stretnutí s každým, koho potrebuje ohúriť povie, že je príslušník SIS a absolvoval výcvik špeciálnych jednotiek v Izraeli. Ten výcvik bol asi veľmi slabý, pretože keď ho v auguste v roku 2011 za bieleho dňa doposiaľ neznámi útočníci na Bajkalskej ulici v Bratislave vytiahli z auta a dobili ho bejzbalovými palicami, tak mu ten výcvik nepomohol," podotkol vo videu Zoroslav Kollár.Podľa verejne dostupných informácií bol v tom čase podnikateľ Buza poradcom predsedu strany Most-Híd Béla Bugára Kedysi boli pracovné metódy pána Buzu podľa neho veľmi jednoduché. „Nazvime to, že robil poštára. Zbieral obálky od rôznych ľudí, najmä od podnikateľov, a odovzdával ich politikom. Ja naozaj netuším, čo v nich bolo, možno len vianočné pozdravy. Dnes už nerobí poštára, je to vážený a bohatý podnikateľ," dodal Zoroslav Kollár.Podnikateľské úspechy pána Búzu sa podľa neho odvíjali od kvality jeho priateľov v politike. Zoroslav Kollár poukázal na ekonomické výsledky jeho firiem za ostatných 15 rokov.„Určite si všimnite, že sa mu začalo dobre dariť v ostatných troch rokov, kde jeho firmy dosahovali miliónové zisky. Väčšina jeho úspechov bola v oblasti IT," zdôraznil Zoroslav Kollár. Zaujímavý podľa neho je aj fakt, že tieto firmy zamestnávajú od nula do sedem zamestnancov.Za úspechom podnikateľa Buzu je podľa Zoroslava Kollára v ostatných troch rokov aj jeho skupina priateľov pracujúca na ministerstve dopravy, ktoré riadil minister dosadený hnutím Sme rodina.Vďaka týmto priateľom mali profitovať firmy ako B-Soft Slovakia, Prodata, SoftData consulting, Vision IT Solution. „A veľa veľa ďalších, ktoré zatiaľ vymenovať nemôžem," dodal Zoroslav Kollár. Po dohľadaní vo verejne dostupných databázach minimálne spoločnosť SoftData Consulting, za ktorou vraj stojí podnikateľ Frederik Buza, vykazovala za ostatné roky zisky podobné celkovým výnosom.Podľa neho, nie je prekvapením, že v týchto firmách sa nedá nájsť meno Frederika Buzu. „On je veľmi opatrný. Dôležité však je, že všetky vlastnícke práva, takmer na 100 %, končia v takzvanom zvereneckom fonde Búza family, ktorý pán Buza založil v roku 2021 v Brne," doplnil Zoroslav Kollár, podľa ktorého druhú skupinu jeho firiem vlastnia iné osoby.Sú to firmy takzvanej prvej línie. „Teda tie firmy, ktoré majú priamo zmluvy so štátnymi firmami a organizáciami," podotkol Kollár. Jeho slová potvrdzuje verifikačný dokument o zvereneckom fonde, ktorý má agentúra SITA k dispozícii. V tomto dokumente sa vyskytuje aj už vyššie spomínaná firma SoftData Consulting.Možno boli všetky zákazky, ktoré získali spomenuté aj nespomenuté firmy podľa Zoroslava Kollára úplne legálne.„Možno. Možno aj plnenie a vyplácané provízie, ktoré vyzerajú skôr ako subdodávky sú úplne legálne. Ak niekto zarobí peniaze tiež si s nimi môže robiť čo chce, však pán Buza. Ibaže by to bolo všetko úplne inak," konštatoval Zoroslav Kollár.Podľa dostupných medializovaných informácií Frederik Buza pôsobil v minulosti ako poradca ministrovi Dušanovi Čaplovičovi či predsedovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi. Kontakty vraj s ním udržiaval aj bývalý dvojnásobný minister Peter Žiga , čo má dokumentovať aj fotka z biznis triedy letu z Dubaja do Viedne.