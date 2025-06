Zamestnanca Volkswagenu vyhodili pre strhnutie dúhovej vlajky, Blaha s Kaliňákom napísali otvorený list riaditeľovi spoločnosti – VIDEO

Generálnemu riaditeľovi navrhli osobné stretnutie

Reakcia spoločnosti Volkswagen Slovakia

Odmontoval skrutky a zvesil vlajku

10.6.2025 (SITA.sk) - Europoslanci za stranu Smer-SD Erik Kaliňák napísali otvorený list generálnemu riaditeľovi spoločnosti Volkswagen Slovakia , ktorý zverejnili aj na sociálnej sieti.Kritizujú v ňom prepustenie zamestnanca fabriky Petra Janeka, ktorý pred niekoľkými dňami údajne dostal hodinovú výpoveď za to, že zvesil zo stožiara pred závodom dúhovú zástavu. Spravil to preto, že sa nestotožnil s vyvesením dúhovej vlajky pred firmu, v ktorej pracuje.„Podľa jeho vlastného vyjadrenia nemá vôbec nič proti homosexuálom, s mnohými sa osobne kamaráti, avšak nie je stotožnený s politickou LGBTI ideológiou, ktorej medzinárodne uznaným symbolom je dúhová vlajka. S tým sa s ním plne zhodujeme. Pán Janek konal zo svojho úprimného presvedčenia, že treba chrániť deti a rodiny pred LGBTI ideológiou, a tiež z obavy, že ak sa bude táto ideológia ďalej šíriť tak, ako sa šíri, bude to mať na celú spoločnosť negatívne následky," napísali europoslanci v otvorenom liste. Dodali, že majú vážny problém s tým, aby súkromní podnikatelia vnucovali svoje politické presvedčenie svojim zamestnancom.„Myslíme si, že táto záležitosť by mohla byť veľmi negatívnym precedensom, a preto by sme privítali, keby sa napokon skončila zmierom, ktorý by bol akceptovaný firmou, slovenskou verejnosťou a v neposlednom rade aj pánom Janekom," uviedli Blaha s Kaliňákom a generálnemu riaditeľovi Volkswagenu navrhli osobné stretnutie „za účelom nájdenia kultivovaného a obojstranne prijateľného riešenia danej situácie".Spoločnosť Volkswagen Slovakia uviedla, že má jasne písomne nastavené hodnoty a etické zásady. „Ku všetkým ľuďom pristupujeme s rešpektom, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či iné zákonom chránené charakteristiky ako etnický alebo sociálny pôvod, farba pleti, pohlavie, náboženstvo a podobne," uviedol Volkswagen v stanovisku pre Denník N.Automobilka zároveň dodala, že slobodu názoru, rozmanitosť aj inklúziu dlhodobo podporuje nielen vo vnútri spoločnosti, ale aj vo verejnom priestore aj cez dobrovoľné aktivity.„Napríklad vyvesením dúhovej vlajky sme si symbolicky pripomenuli medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii," uviedla spoločnosť. Na margo prepustenia zamestnanca dodala, že „pri porušení záväzných zákonných nariadení, interných pravidiel či zásad správania, ktoré sú všetkým zamestnancom jasne a zrozumiteľne komunikované, sú v relevantných a najmä opakovaných prípadoch vyvodené voči zamestnancom adekvátne disciplinárne opatrenia".Smer zverejnil na Facebooku aj video, v ktorom vystupuje prepustený zamestnanec Volkswagenu spoločne s Blahom a Kaliňákom. Vzniklo v Turčianskych Tepliciach po mítingu.„16. mája počas prestávky v práci, v ktorej pracujem 29 rokov, som si dovolil zvesiť dúhovú vlajku zo stožiara kvôli tomu, že je to pre mňa symbol, ktorý vyjadruje aj sexuálne deviácie ohľadom detí a s tým ja absolútne nesúhlasím. Ja nemám v zásade nič proti homosexuálom, žijú medzi nami, máme sa radi ako kamaráti, my sa poznáme, toto nie je o tom, že byť nejaký zlý voči homosexuálom. Toto sú základné princípy demokracie," hovorí Janek.Doplnil, že vlajku nepoškodil, len odmontoval skrutky a zvesil ju. Keď prišli SBS-kári, vyhodil ju na strom, aby sa k nej nedostali. Do pol hodiny už opäť viala. Protokol Janek odmietol podpísať, pretože v ňom bolo napísané, že išlo o krádež, čo odmieta. „Čakal som nejakú sankciu, ale nie čistú popravu," povedal.