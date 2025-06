Pellegrini vyslovil sústrasť rakúskemu ľudu. Je zdesený, že sa práve školy stávajú miestom útokov šialených strelcov – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.6.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vyjadril ľútosť nad obeťami streľby na škole v rakúskom Grazi . Je zdesený, že sa v civilizovaných štátoch stávajú školy miestom útokov šialených strelcov. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti so streľbou na škole v rakúskom Grazi. Ako prezident dodal, tragickým dôsledkom sú mŕtve deti a mladí ľudia, ktorí mali život pred sebou."Škola má byť miestom, kde sa žiaci a študenti cítia bezpečne a rodičia musia mať každé ráno istotu, že svoje deti vyprevádzajú do bezpečného sveta, ktorý ich vnútorne obohatí a v ktorom sa im nič zlé nestane," zdôraznil prezident.Verí, že aj vzájomnou spoluprácou vyspelých krajín sa postupne podarí nájsť systematické riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť na školách a univerzitách a zabránia podobným tragédiám."Svoju úprimnú sústrasť som už vyslovil celému rakúskemu ľudu v telegrame prezidentovi Rakúska Alexandrovi Van der Bellenovi a aj touto cestou ju adresujem najmä príbuzným obetí," uviedol prezident, ktorý zároveň poprial zraneným skoré fyzické aj psychické uzdravenie.