Zamestnanci budú potrebovať na pracovisku negatívny test, v školstve sú podmienky prísnejšie

Výnimky podľa predchádzajúcej vyhlášky

Otvorené záhradkárstva či opravovne šatstva

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV sa podľa COVID automatu pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19. Test nesmie byť starší ako sedem dní.Uvedené bude v platnosti od stredy 10. februára. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Ako ďalej priblížila, zamestnanci škôl a školských zariadení na území celej SR sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní. Nariadenie je v platnosti od pondelka 8. februára.Zamestnanci v okresoch stupňa varovania II sa podľa COVID automatu pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť od pondelka 15. februára preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19, nie starším ako 14 dní. Zamestnanci v okresoch stupňa varovania I podľa COVID automatu sú povinní sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, nie starším ako 21 dní.Nariadenie je v platnosti rovnako od pondelka 15. februára. „Ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku alebo v závislosti od určitej životnej situácie ostávajú totožné s predchádzajúcou vyhláškou,“ dopĺňa ÚVZ SR. Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.ÚVZ SR zároveň informuje, že od pondelka 8. februára môžu byť otvorené záhradkárstva či opravovne šatstva, avšak za prísnych protiepidemických opatrení, ktoré sú stanovené pre prevádzky. V prípade povolených športových podujatí, ktoré trvajú viac ako štyri dni, sa ustanovujú podmienky takzvanej bubliny, ktorú treba dodržiavať. Všetci účastníci, vrátane osôb zabezpečujúcich priebeh podujatia, musia mať pri nástupe negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 24 hodín.Na športových podujatiach nie je povolená účasť obecenstva. ÚVZ SR dodáva, že sa povoľuje činnosť prevádzok, ktoré poskytujú služby za účelom zabezpečenia týchto podujatí. Prevádzky môžu poskytovať služby výhradne pre tieto podujatia, nie pre širokú verejnosť. Ide napríklad o štadión, halu alebo plaváreň.