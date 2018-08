Zamestnanci Croatia Airlines budú od 8. augusta štrajkovať

Ilustračné foto. Foto: Ivana Mišáková/TASR Foto: Ivana Mišáková/TASR

Záhreb 3. augusta (TASR) - Piloti, pracovníci palubného personálu a technici chorvátskej leteckej spoločnosti Croatia Airlines vstúpia 8. augusta o 06.00 h do časovo neobmedzeného štrajku, informovala v piatok ich odborová organizácia.Podľa nej by pozastavenie práce malo trvať dovtedy, kým vedenie spoločnosti nesplní požiadavky zamestnancov, a to zvýšenie platov, zlepšenie pracovných podmienok a vypracovanie novej kolektívnej zmluvy.Vedenie Croatia Airlines upozornilo odbory a všetkých zamestnancov spoločnosti, aké dôsledky môže mať štrajk na jej fungovanie. Finančná správa o prvom polroku 2018 naznačuje zvýšenie počtu cestujúcich i obratu spoločnosti, respektíve zníženie vlaňajších strát. Vďaka letným mesiacom Croatia Airlines dokáže pokryť náklady na celoročnú prevádzku a garantovať platy zamestnancov, upozornila podľa agentúry MTI spoločnosť.Uprostred turistickej sezóny sa štrajk už počas prvého dňa svojho trvania dotkne asi 7000 cestujúcich a vytvorí dennú stratu vo výške 800.000 eur.Spoločnosť Croatia Airlines bojuje už dlhší čas s problémami v sfére likvidity. Chorvátska vláda hľadá roky strategického partnera pre aerolínie, ktoré sú v štátnom vlastníctve, avšak zatiaľ neúspešne.