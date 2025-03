Zamestnanci Múzea Betliar sa ohradili voči tvrdeniam Šimkovičovej, pochybujú o kompetencii novej riaditeľky

Pochybnosti o kompetencii

Zrušené pracovné miesta

Vlastná obhajoba

Nezáujem spolupracovať

Chobotnica podvodov

27.3.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci Múzea Betliar sa ohradili voči tvrdeniam ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) a zastupujúcej riaditeľky múzea Andrey Predajňovej . Skupina zamestnancov múzea odmieta obvinenia, že múzeum bolo „unesené”, že v ňom pôsobili ako mafia, zlodeji, korupčníci alebo úžerníci.„Tieto krivé obvinenia boli prezentované bez akýchkoľvek dôkazov a ich cieľom bolo len pošpinenie dobrého mena bývalých riaditeľov pána Júliusa Barcziho a pani Tímey Mátéovej, ktorí vzniesli oprávnenú kritiku konania ako Antona Bittnera tak aj jeho nominantky Andrey Predajňovej," vyhlásili zamestnanci s tým, že nová riaditeľka zákerným a nedôstojným spôsobom napadla ich prácu.„Ďalej nás ľudsky hlboko poburuje a udivuje, ako pani Predajňová, ktorá o sebe verejne tvrdí, že je veriacou kresťankou, dokáže klamať a neodpovedať na jasnú otázku, či sa fyzicky dotýkala niektorých našich kolegov. Jej výsmešné a arogantné odpovede nás hnevajú aj preto, lebo v minulosti pôsobila ako učiteľka," doplnili zamestnanci, ktorí pochybujú o jej kompetencii zvládnuť takúto prácu.„Zľahčovanie, zavádzanie či vyhrážanie sa trestnými oznámeniami sú ďalším dôkazom arogancie. Ak by sťažnosti neboli založené na pravdivých skutočnostiach, nemali by sme ambíciu dožadovať sa ich preverenia Inšpektorátom práce, generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea (SNM) či ministerstvom kultúry ," podotkli zamestnanci a zdôraznili, že si za svojimi tvrdeniami stoja. Podľa zamestnancov, ktorí mali s Predajňovou dennodenný kontakt, zažívali jej šikanózne prejavy.„K dnešnému dňu boli zamestnankyne, ktoré pani Predajňová chytila za nos, prepustené, a to z dôvodu organizačnej zmeny štruktúry Múzea Betliar," informovali zamestnanci s tým, že ich pracovné miesta boli zrušené s označením „neefektívne“ a „nadbytočné. „Berieme tento krok ako odozvu na zaslané sťažnosti, čím boli priamo či nepriamo voči sťažujúcim sa vyvodené pracovno-právne konzekvencie formou účelovej zmeny organizačnej štruktúry Múzea Betliar," doplnili podpísaní zamestnanci.Spresnili, že touto organizačnou zmenou má dôjsť aj k prepusteniu ďalších dvoch dlhoročných zamestnancov – vedúceho Oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond a kurátora, ako aj múzejného grafika a fotografa. Ďalšie odchody z múzeá sú podľa slov zamestnancov vynútené pre šikanu a rozhodnutia zo strany Predajňovej. Zamestnanci súčasne vyjadrili podozrenie, že list, ktorý bol napísaný na podporu Predajňovej je jej vlastný, a má byť jej vlastnou obhajobou.„Tento list sa objavil len pár hodín pred tlačovou konferenciou, nie je podpísaný žiadnou konkrétnou osobou a o jeho existencii nevie nikto z opýtaných kolegov," priblížili zamestnanci s tým, že tento list mohol byť napísaný za pomoci personalistky alebo nových zamestnankýň, ktoré sú priateľky Predajňovej, a ktoré nahradili prepustených zamestnancov. Predajňová ich podľa slov zamestnancov izoluje od ostatných „nepohodlných" zamestnancov.„A to často v kancelárii pani personalistky, kde sa nachádzajú citlivé osobné informácie o zamestnancoch inštitúcie, z čoho vyvstávajú obavy z porušovania GDPR a sprostredkovania citlivých osobných údajov tretím osobám," podotkli zamestnanci. Ako doplnili, nie je možné sa vyjadriť ku všetkým klamstvám, ktoré Predajňová povedala na tlačovej konferencii v stredu 26. marca.„Nedá nám však nereagovať na bombastické zistenie o nefunkčných požiarnych hlásičoch. Ide o problém, ktorý nie je nový, každý riaditeľ o ňom informoval vedenie SNM, oprava hlásičov bola opakovane zaraďovaná do tzv. prioritných projektov. Všetky hlásiče boli vždy prekontrolované zodpovedným revíznym technikom a ich funkčnosť bola zabezpečená od kontroly ku kontrole. Celkové vyriešenie bolo naplánované na etapy," vysvetlili zamestnanci s tým, že Predajňová nemala v tejto súvislosti záujem o komunikáciu s ľuďmi, ktorí v múzeu roky pracovali, aby jej isté problémy objasnili. „Desí nás predstava eventuálnej možnosti, žeby Predajňová ašpirovala, ba dokonca sa stala novou generálnou riaditeľkou SNM, a to bez náležitých odborných skúseností," uzavreli zamestnanci.Zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar Andrea Predajňová čelí šikane, pretože odhalila podvody. Vyhlásila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS) na tlačovej besede v stredu 26. marca.„Miera šikany poverenej riaditeľky Múzea Betliar zamestnancami koordinovanými bývalým vedením dosiahla mieru, ktorá v slušnej spoločnosti nemá čo hľadať,“ skonštatovala ministerka s tým, že na šikanu Predajňovej majú aj dôkazy. Spomenula konkrétne e-mail, ktorý rozposlala bývala riaditeľka múzea Tímea Mátéová skupine zamestnancov v deň, kedy poverili riadením Betliara Predajňovú. Jediné, čím sa podľa jej slov Predajňová previnila je, že zistila skutočný stav veci.„A tiež to, že Múzeum Betliar si uniesol pre seba bývalý riaditeľ Július Barczi a rovnako potom pokračovala aj nasledujúca riaditeľka Mátéová. Za týchto vedení vytvorili mechanizmus na odlievanie peňazí mimo štátu,“ doplnila Šimkovičová a vysvetlila, že Barczi si vytvoril svoje vlastné občianske združenie Andoras, ktorá malo gro aktivít a príjmov z Betliara. Peniaze teda podľa slov ministerky nekončili v štáte, ale v tomto občianskom združení. Predajňová tak podľa ministerky odkryla „chobotnicu podvodov“, za čo teraz čelí šikane a diskreditačnej kampani.