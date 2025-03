Zamestnanci Múzea Betliar sa Šimkovičovej sťažujú na riaditeľku, poukazujú na bossing a dusnú atmosféru

Riaditeľka musí byť obsluhovaná

Sťažnosť poslali zamestnanci najprv Bittnerovi

14.3.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci Múzea Betliar , ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum , sa sťažujú na správanie zastupujúcej riaditeľky Andrey Predajňovej . Svoju sťažnosť adresovali ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS ) po tom, čo nedostali žiadnu reakciu od generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Antona Bittnera Podľa jedenástich podpísaných zamestnancov porušuje riaditeľka zásady rovnakého zaobchádzania, niektorých zamestnancov údajne uprednostňuje a vytvára dusnú pracovnú atmosféru. V sťažnosti uvádzajú ako príklad bossingu nezvyklé fyzické kontakty, ktoré sú podľa nich jazykom nadradenosti a hovoria o tom, že riaditeľka ich považuje za malé deti.Podpísaní zamestnanci Múzea Betliar tiež hovoria o nehospodárnom riadení a chýbajúcej ekonomickej gramotnosti Predajňovej. V sťažnosti sa tiež píše, že do pozície kurátorky prijala bez výberového konania svoju spolužiačku z vysokej školy.Poukazujú aj na to, že od zamestnankyne, ktorá pracuje v bufete ako predavačka, je vyžadované, aby nosila cappuccino do kancelárie riaditeľky. Bufet sa pritom nachádza pri kaštieli, nie v budove administratívy a je určený pre návštevníkov. V čase, keď je obsluhovaná riaditeľka, musí byť zatvorený, pritom v administratívnej budove majú kávovar, podotýkajú zamestnanci.Sťažnosť poslali zamestnanci už 20. februára generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea Antonovi Bittnerovi. Podľa nich však do piatkového dňa neprišlo k prerokovaniu ich sťažnosti."To, že bola prijatá a pani Predajňová s ňou bola oboznámená 24. februára, je nám zrejmé z jej reakcií, kedy jednej zo zamestnankýň povedala, že je z jej správania sklamaná a má sa hanbiť, pretože ona na ňu vždy bola milá. Namiesto akejkoľvek snahy diskutovať o sťažnosti alebo snahy o nápravu pani Predajňová pokračuje v diskriminačnom správaní aj naďalej," tvrdia zamestnanci.