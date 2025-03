Tisíce nevybavených návrhov na vklad. Katastrálne úrady zaostávajú, štát platí za ich neefektívnosť

Nedostatky katastrálneho systému

14.3.2025 (SITA.sk) - Katastrálne odbory okresných úradov vo významnej miere neplnili zákonné lehoty na rozhodovanie o vkladoch do katastra. Najviac oneskorených vkladových konaní bolo v roku 2022, keď po lehote vybavili takmer tretinu z doručených návrhov.Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zistili, že elektronické návrhy na vklad, ktoré mali zamestnancom prácu zjednodušiť, ju práveže komplikovali a ich vybavenie je finančne nákladnejšie. Významné riziká identifikovali v oblasti kybernetickej bezpečnosti.Kontrolóri upozornili na významné nedostatky komplikovaného katastrálneho informačného systému už pri kontrole v roku 2019 a zistenia odstúpili orgánom činným v trestnom konaní. Aktuálne odporúčajú zlepšiť technické vybavenie, zvýšiť mzdy vkladárom, či modernizovať a zefektívniť informačný systém katastra, ktorý nedávno čelil rozsiahlemu kybernetickému útoku.Vkladové konanie patrí k najdôležitejším úkonom katastrálnych odborov okresných úradov, keďže práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra. Včasné a kvalitné vydávanie rozhodnutí pozitívne vplýva na trh s nehnuteľnosťami, ale aj na prípravu stavebných investícií, a tým determinuje aj dynamiku ekonomického rozvoja.Nedodržanie lehôt vo vkladovom konaní negatívne ovplyvňuje ďalšie služby katastrálnych odborov okresných úradov občanom, ale aj právnickým osobám. Elektronické podania znamenali pre zamestnancov katastrálnych odborov zvýšenú prácnosť pri ich vybavení.Komplikácie spôsobovalo používanie zastaraného hardvéru a viacerých aplikácií, ktoré navyše neboli prepojené. Ako uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo , elektronické podanie sa po podaní menilo na papierové.Bolo ho treba vytlačiť, čím sa zvýšili nároky na čas zamestnancov, spotrebu papiera, toneru a opotrebovanie technického vybavenia. Počas spracovania elektronického návrhu na vklad bolo potrebné pracovať s dvanástimi informačnými systémami a aplikáciami.„To teda nezjednodušuje prácu a súčasne zvyšuje riziko chýb, možného kybernetického, hackerského útoku na tento podstatný štátny informačný systém. Elektronické podania tak na katastrálnych úradoch proces skomplikovali, nie zjednodušili,“ komentoval Ivančo.Kontrola ukázala, že niektoré katastrálne odbory okresných úradov nedokázali obsadiť pracovnú pozíciu vkladára vybavujúceho vklady do katastra nehnuteľností. Odborné nároky na túto pozíciu sú vysoké. Je potrebný ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore právo alebo geodézia, kartografia.Mzdové ohodnotenie tejto pozície pritom podľa kontrolórov nezodpovedá požiadavkám, čo predstavuje hlavný dôvod fluktuácie odborných zamestnancov. Tá sa pohybuje na úrovni 10 do 15 % a najväčšia bola v okresoch Trnava, Prešov či v Trenčíne. V roku 2024 bol nástupný plat vkladára bez príplatkov a zohľadnenia praxe na úrovni 1 107,50 eura.Kontrola tiež preukázala, že správne poplatky za oneskorene vybavené návrhy na vklad neboli vrátené v súlade so zákonom. Pre nedostatočné funkcionality informačného systému nie je však jasné, kedy vinou štátu a kedy vinou žiadateľa.„Správne poplatky za nedodržanie lehôt, ktoré nezavinil poplatník, sa vracali len na žiadosť, hoci zákon stanovuje automatické vrátenie,“ priblížil Ivančo. To môže do budúcna podľa neho znamenať riziko zvýšenej záťaže na štátny rozpočet.Celkovú sumu správnych poplatkov, ktorá mala byť vrátená, nebolo možné vyčísliť. Informačný systém katastra neumožňoval vytvoriť zostavu vkladov vybavených po zákonom stanovenej lehote bez zavinenia poplatníka.