Zamestnanci Okresného súdu v Kežmarku nesúhlasia s jeho zrušením, pripravujú sa na demonštráciu

S podporou generálnej prokuratúry

Plánujú zrušiť štyri okresné súdy

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci Okresného súdu v Kežmarku pripravujú protestné zhromaždenie. Nesúhlasia s jeho zrušením, ktoré v rámci prípravy novej súdnej mapy avizovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková . Tvrdia, že nevidia zmysel reformy v zrušení tohto súdu, ako ani ďalších troch okresných súdov.Uvádza sa to vo vyjadrení, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa súdu Ivana Petrufová . Protest sa uskutoční vo štvrtok 28. októbra na priestranstve pred budovou súdu za podpory verejnej správy, spolupracujúcich subjektov a verejnosti.Okresný súd Kežmarok má 47 zamestnancov a sídli v centre mesta v zrekonštruovanej budove. Jeho územný obvod zahŕňa 41 miest a obcí. Z hľadiska vyťaženosti je spomedzi 54 súdov na Slovensku na 21. mieste v počte napadnutých vecí v prepočte na sudcu.V rámci kraja aj v rámci Slovenska patrí podľa hovorkyne k jedným z najvýkonnejších súdov z hľadiska počtu rozhodnutých vecí pripadajúcich na jedného sudcu. „Len v tomto roku k 31. augustu Okresný súd Kežmarok rozhodol 2 140 vecí vo všetkých agendách,“ uviedla.Od septembra 2018 je tiež jedným z pilotných súdov takzvanej Cochemskej praxe. Ide o projekt zameraný na efektívne riešenie rodinno-právnej agendy. „Dlhodobo pôsobí v regióne s najvyšším podielom rómskeho obyvateľstva až 51,47 percenta a má s prácou s marginalizovanými skupinami obyvateľstva dlhoročné skúsenosti,“ dodala Petrufová.Zachovanie kežmarského súdu má podľa jej slov aj podporu Generálnej prokuratúry SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj mesta Kežmarok.Ministerka spravodlivosti Kolíková ešte v piatok 22. októbra počas tlačovej konferencie k novej súdnej mape informovala, že úplne zrušené budú okresné súdy v Kežmarku, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Partizánskom.Slovensko by malo byť podľa novej súdnej mapy rozdelené na tri odvolacie obvody krajských súdov, ktoré budú sídliť v Trnave, Žiline a v Prešove. Zároveň by krajské súdy mali mať aj päť regionálnych pracovísk, konkrétne v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach.V Bratislave a Košiciach budú tiež sídliť mestské súdy. Na Slovensku bude 30 obvodov okresných súdov, pričom tieto súdy budú mať aj 14 regionálnych pracovísk.