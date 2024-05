Zamestnanci RTVS apelujú na poslancov, výzvu na nepodporenie zákona im odovzdali počas Svetového dňa slobody tlače

Obavy o objektívne spravodajstvo

3.5.2024 (SITA.sk) - Iniciatíva zamestnancov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť) apeluje na poslancov Národnej rady SR , aby nepodporili návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Výzvu im formou listu symbolicky adresovali počas Svetového dňa slobody tlače.Koordinačný výbor, zastupujúci iniciatívu, pripomenul, že pred niekoľkými rokmi bol na Slovensku zavraždený novinár Ján Kuciak , spolu so svojou snúbenicou, archeologičkou Martinou Kušnírovou . „Po šiestich rokoch od vraždy útoky na médiá pokračujú," skonštatoval výbor.Návrh zákona o STVR podľa neho budí ako obavy o budúcnosť objektívneho spravodajstva, tak aj o celkovú dôveryhodnosť a postavenie verejnoprávneho vysielateľa na Slovensku. Koordinačný výbor pripomenul i kritiku zo strany zahraničných médií či Európskej vysielacej únie.„A protestný hlas zaznieva aj od rešpektovaných osobností, ktoré zažili časy neslobody, nacistickú alebo komunistickú diktatúru. Za slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá sa postavili aj ľudia ako Branislav Tvarožek, politický väzeň nacistov a komunistov a v súčasnosti už posledný vojak, ktorý v povstaní sprevádzal priamo generálov Goliana a Viesta, bojovník z povstania a preživší holokaustu Otto Šimko či viacerí slovenskí chartisti," uviedol koordinačný výbor.Výtvarníčka a signatárka Charty 77 Kyra Matuštík vyjadrila názor, že politický predstavitelia, bez ohľadu na to, z akej sú politickej strany, by vôbec nemali zasahovať do verejnoprávnych inštitúcií, či už ide o televíziu, alebo tlač. „Novinári sú tu na to, aby boli ako strážni psi nad politikmi, lebo politici sa zaviazali slúžiť ľuďom, a nie opačne,“ zdôraznila Matuštík.Koordinačný výbor poukázal na to, že oslabenie verejnoprávnej inštitúcie povedie k prehĺbeniu obáv o stav právneho štátu a úroveň demokracie v očiach partnerov Slovenska, a tiež Európskej komisie , čo môže mať podľa výboru negatívny ekonomický dopad na všetko obyvateľstvo Slovenska.„Poslanecký sľub ste skladali so slovami, že budete ‚dodržiavať ústavu‘. Základný zákon nášho štátu pritom hovorí jasne: ‚Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.‘ Naozaj budú tieto základné práva občanov zaručené, keď verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia budú mať výrazne nižšie financovanie ako porovnateľné inštitúcie v iných európskych krajinách? Prospeje zvýšenie objemu reklamy vo vysielaní verejnoprávnosti? Budeme môcť my a naši kolegovia, zamestnanci a spolupracovníci verejnoprávneho média, naozaj tvoriť slobodne, ak na našu prácu bude dohliadať Etická komisia, ktorá má ‚navrhovať príslušné opatrenia‘?" spytuje sa koordinačný výbor a pripomína, že verejnoprávny telerozhlas disponuje etickou komisiou a na jeho pôsobenie dohliadajú aj Rada RTVS a Rada pre mediálne služby.Koordinačný výbor v liste neuvádzal konkrétne výhrady voči predmetnému návrhu zákona, skonštatoval, že mnohé z nich zaznejú v rámci rozpravy. „Azda sa však zhodneme na tom, že pre úspech Slovenska a všetkých jeho obyvateľov je nevyhnutné, aby boli médiá skutočne slobodné, nezávislé a najmä, aby šírili len pravdivé a overené informácie."Koordinačný výbor tvoria Vladimír Amrich, Tomáš Bartoněk, Ivan Brada, Soňa Gyarfašová, Paula Maľárová, Vlasta Ruppeldtová, Michal Várošík, Rozália Vlasková a Soňa Weissová.