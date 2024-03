Zamestnanci RTVS žiadajú Šimkovičovej ministerstvo stiahnuť návrh zákona, prináša vážne zmeny

Nový zákon prináša vážne zmeny

Hrozí politické ovládnutie RTVS?

13.3.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v spoločnom vyhlásení žiadajú ministerstvo kultúry , aby stiahlo z pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Pod vyhlásenie sa podpísalo už viac ako 800 pracovníkov a spolupracovníkov RTVS.Zamestnanci žiadajú, aby ministerstvo v spolupráci s RTVS vytvorilo prostredie pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti RTVS ako verejnoprávneho média.„Prvým predpokladom je vytvorenie mechanizmu pre zodpovedné riadenie nezávislé od politickej moci a stabilné financovanie aj po zrušení koncesionárskych poplatkov, ktoré boli jedným z pilierov verejnoprávnosti," vyhlásili zamestnanci RTVS.Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry prináša podľa zamestnancov vážne zmeny. Ako signatári vyhlásenia pripomenuli, má sa napríklad zmeniť zloženie Rady RTVS a spôsob jej voľby. To platí aj pre voľbu generálneho riaditeľa , ktorého by po novom bolo možné odvolať bez udania dôvodu.Návrh zákona avizuje aj vznik nového orgánu, ktorým je Programová rada. Tá bude mať kompetenciu kontrolovať vysielanie a zasahovať do vysielania.„Praktickým dôsledkom navrhnutých zmien môže byť nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Pritom slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá majú slúžiť všetkým občanom Slovenska, nie mocenským ambíciám ktorýchkoľvek strán," uviedli zamestnanci RTVS s tým, že ich vyhlásenie vyjadruje znepokojenie ľudí, ktorí profesionálne a poctivo vykonávajú svoje zamestnanie.„Aj opakovaná najväčšia dôveryhodnosť nášho spravodajstva je pre nás v tomto smere potvrdením zmysluplnosti našej práce a aj zadosťučinením. Našou snahou je zabezpečenie kvalitnej budúcnosti verejnoprávnych médií na Slovensku," zdôraznili signatári s tým, že chcú aj naďalej slobodne tvoriť, zachovávať pluralitu názorov a pracovať bez obmedzení a strachu.