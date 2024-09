Bezplatné školenia

Dva termíny pre každé krajské mesto

Spolupráca medzi úradom a ZMOS-om

16.9.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci samospráv v oblasti územného plánovania prejdú školením o týkajúcich sa zákonoch a predpisoch. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) od septembra spúšťa sériu školení pre predstaviteľov samospráv v oblasti územného plánovania.Školenia sa budú konať v každom krajskom meste a ich cieľom je vysvetliť príslušné ustanovenia zákona o územnom plánovaní a ďalších súvisiacich predpisov. Školenia budú bezplatné.„Školenia budú zamerané na vysvetlenie príslušných ustanovení zákona o územnom plánovaní účinného od 1. apríla 2024 a metodické usmernenie postupu samospráv v tejto oblasti. Predpokladáme, že do konca roka vyškolíme takmer 500 zástupcov samospráv," uviedol Filip Barbarič , podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.V každom krajskom meste sú vytýčené dva termíny, počas ktorých budú školenia prebiehať. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom ZMOS-u.„Spolupráca s mestami a obcami je pre náš úrad kľúčová. Teší ma, že sa nám, krátko po mojom nástupe na pozíciu predsedu, podarilo rozšíriť ju práve takýmto spôsobom," zhodnotil predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milan Valašík.Školenia organizované úradom a ZMOS-om majú zabezpečiť, aby postup obcí a miest pri územnom plánovaní bol v súlade so zásadami zákonnosti.„Spolupráca medzi úradom a ZMOS-om je dôležitá pre efektívne zvládnutie nových výziev v oblasti územného plánovania," potvrdil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik . Školenia budú podľa jeho slov určené pre štatutárov miest a obcí, ako aj odborných pracovníkov.Obsahom budú informácie o povinnostiach a kompetenciách miest a obcí v oblasti územného plánovania, vykonávacích vyhláškach k zákonu o územnom plánovaní a informačnom systéme úradu, Portál pre územné plánovanie. Školitelia sa tiež zamerajú na rolu obcí v celom procese a poskytnú informácie o dotáciách na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre rok 2025.