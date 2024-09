Záujem o Chorvátsko klesal, Slováci sa zaujímali o menej známe destinácie. Tohtoročná letná dovolenková sezóna priniesla aj zmeny vo výbere poistení

Záujem o Chorvátsko klesá

Zvýšil sa záujem o komplexnejšie poistenie

Rastie záujem o poistenie oneskorenia alebo zrušenia letu

16.9.2024 (SITA.sk) - Tohtoročná letná dovolenková sezóna oproti minulému roku priniesla niekoľko zmien. Online porovnávač poistných produktov Superpoistenie.sk uvádza, že medzi najväčšie zistenia patrí nárast záujmu o komplexnejšie poistné balíky až o 29 %, zatiaľ čo predaje lacnejších produktov klesli.Slovenskí cestovatelia zároveň objavujú menej tradičné dovolenkové destinácie, na vzostupe je najmä Albánsko, do popredia sa opäť dostáva Tunisko a Egypt.Dovolenkové preferencie Slovákov sa v roku 2024 menia. Z tohtoročných dát z cestovného poistenia vyplýva, že tradičné destinácie ako Chorvátsko zaznamenávajú pokles záujmu, kým menej tradičné a exotickejšie miesta, ako Albánsko (+72 %), Tunisko (+55 %), Egypt (+41 %) a Turecko (+18 %), sú na vzostupe.Medzi populárne destinácie v rámci sveta patria aj krajiny juhovýchodnej Ázie, ako Thajsko či Vietnam, ale aj Spojené arabské emiráty či Omán. Konflikty na Blízkom východe zároveň spôsobili, že krajiny ako Izrael a Jordánsko vypadli zo zoznamu cieľov slovenských dovolenkárov.Ako hovorí Country Manager Superpoistenie.sk Vladimír Cvik , významným trendom je nárast záujmu o poistenie so širším rozsahom a vyššími limitmi poistného krytia - teda také, ktoré kryje nielen liečebné náklady, ale aj zodpovednosť, úrazové poistenie, batožinu, poistenie oneskorenia a zrušenia letu, právnu asistenciu či zásah horskej služby.Predaje komplexných balíkov medziročne vzrástli o 29 %, čo podľa Cvika dokazuje, že Slováci sú ochotní investovať do lepšieho krytia a bezpečnosti. Tento nárast ide ruka v ruke s poklesom lacnejších produktov o 32 %.Tohtoročné leto poznačili komplikácie na európskych letiskách, čo sa odrazilo aj na záujme o poistenie oneskorenia alebo zrušenia letu, ktorý medziročne vzrástol o 16 %. Táto skutočnosť odráža rastúce obavy cestujúcich z komplikácií pri leteckej doprave, ktoré môžu znepríjemniť dovolenku.Zaujímavosťou je aj správanie Slovákov pri uzatváraní cestovného poistenia. Viac ako 70 % cestujúcich si uzatvára poistenie v priebehu posledných piatich dní pred odchodom na dovolenku. „Cestujúci si väčšinou uzatvárajú poistenie tesne pred odchodom, keď už vedia, že na dovolenku skutočne pôjdu. Tento faktor prispieva k nižšiemu dopytu po poistení storna,“ uzatvára Vladimír Cvik.