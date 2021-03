Zamestnanci Slovenskej pošty by mali patriť do kritickej infraštruktúry, Doležal bude bojovať za ich zdravie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Do kritickej infraštruktúry majú patriť aj zamestnanci Slovenskej pošty , lebo sú súčasťou prvej línie v boji proti koronavírusu. Myslí si to minister dopravy Andrej Doležal, podľa ktorého je nemysliteľné, aby nemohli byť prednostne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj ľudia, ktorí svojou každodennou prácou pomáhajú udržať život v krajine.Ako zdôraznil šéf rezortu dopravy prostredníctvom sociálnych sietí, poštoví doručovatelia či zamestnanci na prepážkach sa denne stretávajú s desiatkami ľudí vrátane seniorov, doručujú a preberajú zásielky, balíky, vyplácajú dávky, dôchodky."Vždy budem bojovať za to, aby sa táto naša prvá línia dostala na očkovanie . Zatiaľ sa to nestalo," podotkol Andrej Doležal s tým, že na kolegov z pošty nezabudol a za ich zdravie bude naďalej bojovať spolu s Martinom Ľuptákom , predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenská pošta.