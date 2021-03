Podnikateľa Kollára z akcie Víchrica prepustili, pretože vyšetrovatelia sa nikam neposunuli

Prieťahy spôsobuje aj pandémia

Bude mať monitorovacie zariadenie

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Sudca pre prípravné konanie Ján Buvala prepustil podnikateľa Zoroslava Kollára preto, lebo sa vyšetrovatelia v jeho prípade za štyri mesiace nikam neposunuli. Vyplýva to zo zistení webového portálu televízie Joj noviny.sk . Vyšetrovatelia podľa portálu nevypočuli hlavného svedka, a tak ako na začiatku jeho zadržania aj dnes je skutok údajného zasahovania do nezávislosti súdu v prípade obvineného popisovaný len veľmi stručne.„Asi najzávažnejším argumentom obvineného veľkopodnikateľa proti jeho väzobnému stíhaniu je spôsob vyšetrovania jeho trestnej činnosti pod dozorom prokuratúry,“ uviedol portál noviny.sk. Zoroslav Kollár spolu s obhajcami pred sudcom Buvalom dôvodili okrem iného aj prieťahmi vo vyšetrovaní.„Dnes je tomu už viac ako 120 dní, čo okrem výsluchu spoluobvineného sudcu Richarda M., polícia so Zoroslavom K. nevykonala žiadny ďalší vyšetrovací úkon. Sudca Buvala na tieto fakty reagoval tak, že si vypočul aj dôvody dozorovej prokurátorky, prečo sa vo vyšetrovaní vedú tak závažné prieťahy,“ pokračoval portál.Prokurátorka sudcovi odôvodnila namietané prieťahy tým, že na stíhanie Zoroslava Kollára a ďalších sa treba pozerať v kontexte celého korupčného stíhania všetkých obvinených sudcov, kde je stíhaných dovedna až 21 osôb pre celkovo 49 skutkov. Prieťahy okrem iného spôsobuje aj pandémia ochorenia COVID-19 Trestne stíhaný podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorého v piatok 5. marca prepustil sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Buvala , bude mať na nohe monitorovacie zariadenie. Okrem toho rodina Zoroslava Kollára zložila 100-tísíc eurovú záruku, obvinený musel odovzdať cestovný pas a bude pod kontrolou mediačného a probačného úradníka a má zakázané akýmkoľvek spôsobom mariť vyšetrovanie.Prokurátor podal sťažnosť voči prepusteniu podnikateľa, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR . Trestne stíhaného podnikateľa Zoroslava Kollára zobrali do väzby koncom októbra minulého roku v rámci akcie Víchrica