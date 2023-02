Zamestnanci Slovenskej pošty si po roku opäť prilepšia, platy im stúpnu od marca

Zlepšenie pracovných podmienok

Výška platov nie je známa

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Poštoví pracovníci si po roku opäť finančne prilepšia. Slovenská pošta, a. s. , zvýši od 1. marca platy všetkým zamestnancom v pracovnom pomere, dohodla sa na tom v kolektívnom vyjednávaní so zástupcami odborových organizácií.Osobné náklady štátnej spoločnosti sa tak do konca tohto roka zvýšia o 10,5 milióna eur a od budúceho roka o 12,5 milióna eur. Ako Slovenská pošta v piatok informovala, na náklady na zamestnancov v roku 2023 minie viac ako 200 miliónov eur.„Slovenská pošta vstupovala do kolektívneho vyjednávania s plnou mierou zodpovednosti za zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, ich finančného ohodnotenia, sociálnej starostlivosti najmä v oblasti stravovania a poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. „Dôležitým motivátorom zvyšovania miezd bola pre Slovenskú poštu aktuálna sociálna realita, vysoká inflácia a s ňou spojený rast životných nákladov, ktorý neobchádza ani zamestnancov Slovenskej pošty,“ dodala.Naposledy boli zamestnancom Slovenskej pošty zvyšované platy v januári 2022 v rámci Podnikovej kolektívnej zmluvy platnej pre roky 2022 až 2025. V poštovej spoločnosti pôsobia Odborový zväz pôšt a logistiky, Slovenský odborový zväz pôšt, Poštové odbory Senica a Slovenský odborový zväz pôšt a telekomunikácií.Slovenská pošta neuviedla, o koľko zvýši mzdy zamestnancov a aká bude ich výška.Agentúra SITA požiadala Slovenskú poštu o bližšie informácie o mzdách a zamestnancoch spoločnosti.