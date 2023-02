Deťom z detského domova v Podolínci páchatelia ukradli oblečenie aj obuv

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Množstvo zimného i letného oblečenia, obuvi, ako aj rôzne osobné veci zmizlo zo skríň deťom z detského domova v Podolínci (okres Stará Ľubovňa). Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Stará Ľubovňa už vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovanie domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže.Ako dnes informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , išlo o opakovanú krádež, ktorá sa stala ešte popoludní 6. januára a následne dopoludnia 7. januára. Zlodeji podľa jej slov vošli do objektu, prešli do obytnej časti, vylomili dvere skríň a odcudzili spomínané veci.Vyšetrovanie prípadu preukázalo, že skutku sa dopustilo spolu päť osôb, vo veku od 14 do 21 rokov. Pochádzali z Lomničky a z Kolačkova. Okresný vyšetrovateľ týmto osobám vzniesol obvinenie z uvedených trestných činov, ktoré spáchali formou spolupáchateľstva. Obvinení sú momentálne stíhaní na slobode.